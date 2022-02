Ambra Angiolini ha debuttato in tv verso la fine degli anni ’90, ma non tutti conoscono questo retroscena: l’avreste mai detto?

Non ha affatto bisogno di presentazioni, Ambra Angiolini! Entrata a far parte della tv nostrana verso gli inizi degli anni ’90, la conduttrice ed attrice ha saputo cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno.

Il successo è arrivato intorno al 1992, come ricorderete. Quando, davvero giovanissima, Ambra Angiolini viene scelta come conduttrice dell’importantissimo Non è la Rai. Quello che, però, in pochissimi sanno è che, prima di questa esperienza, la bella Ambra aveva già dato inizio alla sua carriera in tv. Facciamo esattamente riferimento al 1990 quando partecipa, seppure sia una bambina, a Fantastico come figurate. Oppure, come volto fisso di ‘Belli e pupe’, altro programma di Gianni Boncompagni. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, la carriera della Angiolini in tv è iniziata davvero molto presto. E, sin da subito, ha raggiunto dei traguardi davvero impressionanti. Nonostante l’incredibile successo che riscontra ancora adesso, però, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo ‘retroscena’. Stiamo parlando proprio degli inizi della sua carriera. L’avreste mai immaginato?

Spunta un retroscena su Ambra Angiolini: sapete com’è iniziata la sua carriera?

Ad oggi, Ambra Angiolini è un volto amatissimo della televisione italiana. Attrice e conduttrice di successo, la splendida romana ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissima. Dapprima come figurante in Fantastico ed, in seguito, come colonna portante di importanti programmi degli anni ’90, la Angiolini ha facilmente dimostrato di avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo. Vi siete mai chiesti, però, come sia iniziato tutto?

Seppure sia amatissima, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo retroscena su Ambra Angiolini. Sapete, infatti, che la sua carriera è iniziata un po’ per ‘caso’? A quanto pare, sembrerebbe che il suo primo provino per la Fininvest le sia stato suggerito dalla sua insegnante di danza. Sin da piccola appassionata di questa disciplina, inizia a studiarla e a frequentare una scuola apposita. È proprio qui che la sua insegnante, vista la sua propensione, l’ha informata di questo provino. Da quel momento, poi, è tutto molto chiaro e noto.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?