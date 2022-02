Terence Hill è un attore amatissimo, ma non tutti conoscono questo impensabile retroscena sugli inizi della sua carriera: incredibile.

Adesso è proprio confermato: Terence Hill non vestirà più i panni di Don Matteo! A distanza di tantissimi anni dall’inizio di questa sua nuova avventura, l’amatissimo attore dirà addio alla serie tv. Al suo posto, come saprete, subentrerà lui: il mitico Raoul Bova!

Nato a Venezia il 29 Marzo del 1939, Terence Hill ha esordito sul piccolo schermo nel 1951. Era davvero piccolissimo, quindi, quando ha compiuto il suo debutto come attore. Eppure, nonostante questo, è riuscito ugualmente a conquistare tutti. In men che non si dica, infatti, l’attore veneziano ha cavalcato la cresta dell’onda. E grazie a tutti i ruoli ottenuti nel corso della sua incredibile carriera ed interpretati davvero alla grande, il buon Hill è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana. Come dimenticare, ad esempio, il mitico duo con Bud Spencer. Impossibile! Nonostante, però, sia amatissimo, siamo certi che non tutti conoscono questo impensabile retroscena riguardante proprio gli inizi della sua carriera. Aveva solo 12 anni quando ha compiuto il suo esordio, ma sapete cos’è successo esattamente? Non immaginereste mai cosa vi stiamo per dire. Scopriamolo insieme.

Terence Hill, impensabile retroscena sulla carriera: davvero incredibile

Tutti amano Terence Hill, ma davvero in pochissimi sono a conoscenza di questo impensabile retroscena sulla sua carriera. Come dicevamo precedentemente, l’esordio sul piccolo schermo è avvenuto nel 1951 nel film ‘Vacanze con il gangster’, nel quale ottiene una piccola parte. Da quel momento, poi, l’attore veneziano prende parte a tantissimi altri film di successo. Facciamo riferimento, ad esempio, a ‘Guaglione’ con Claudio Villa, ‘Lazzarella’ e tanti altri ancora. Vi siete mai chiesti, però, come abbia iniziato questa carriera? Chi l’ha spinto, in particolare, ad intraprendere questa strada.

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i primi passi in questo mondo siano stati compiuti in modo piuttosto insolito. Si legge, infatti, che la mamma di Terence Hill sia stata informata da una sua amica di un annuncio scritto su un giornaletto nel quale si ricercavano giovanissimi interpreti. La madre, quindi, prese al balzo questa proposta, iscrisse suo figlio e poi da lì tutto è storia.

L’avreste mai immaginato?