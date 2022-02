“Viva per miracolo”, grosso spavento per Federica Panicucci: cos’è successo

Grosso spavento per la famosa conduttrice Federica Panicucci: “Viva per miracolo”, in questo articolo vi raccontiamo cos’è successo

Non è stata di certo una giornata semplice per la presentatrice di “Mattino 5”. La Panicucci ha vissuto una brutta mattinata. L’episodio è stata raccontato sui social e ovviamente ha creato panico tra i suoi seguaci. La Panicucci non ha risparmiato alcun particolare, aggiungendo addirittura: “Viva per miracolo“.

LEGGI ANCHE: Federica Panicucci è una conduttrice amatissima, ma sapete cosa faceva prima del successo? Proprio così ha esordito

Grosso spavento per Federica Panicucci: cos’è successo

Federica Panicucci è una famosa conduttrice nata il 27 ottobre 1967 a Cecina, in provincia di Livorno. Ha debuttato in televisione con “Portobello” ed in seguito ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive sia della Rai che di Fininvest ricoprendo ruoli minori. La Panicucci raggiunge il successo negli anni novanta divenendo un volto simbolo di Italia 1, dove conduce diverse edizioni del “Festivalbar”.

LEGGI ANCHE: “Sono felice di…”: non solo il matrimonio, altro splendido annuncio di Federica Panicucci

Nel 2006, dopo un breve periodo in Rai, torna ufficialmente a Mediaset, dove conduce con successo la prima edizione de “La pupa e il secchione”. Dal 7 settembre 2009, invece, è la conduttrice di “Mattino Cinque“, talk show in onda ogni mattina, dal lunedì al venerdì, su Canale 5.

LEGGI ANCHE: Federica Panicucci lascia Mattino 5? Clamorosa indiscrezione

Di recente, la famosa conduttrice televisiva è stata protagonista – suo malgrado – di un brutto incidente. La Panicucci l’ha raccontato sui social, facendo anche spaventare i suoi seguaci. La conduttrice di “Mattino 5” è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove può contare su circa un milione di seguaci.

Proprio sul popolare social network, la Panicucci ha pubblicato una foto della sua auto ridotta in cattive condizioni, scrivendo: “Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”. La Panicucci è stata ‘colpita’ dal vento fortissimo con raffiche fino a 90 chilometri orari che si è abbattuto sul Milano, generando numerosi problemi. La sua auto è stata colpita da una tegola, che ha quasi del tutto sfondato il tettuccio.