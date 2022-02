GF Vip, scoppia una forte discussione durante la puntata, Alessandro: “Quando avrai la strada che ho fatto io”, Antonio: “Ma che hai fatto?”.

La puntata del GF Vip di lunedì 8 febbraio è stata un turbine di emozioni e di colpi di scena. Delia Duran è stata eletta dal pubblico prima finalista. Una scelta che, non è stata molto gradita dagli altri concorrenti in casa.

Tutti avrebbero preferito in questo caso che vincesse Davide o comunque qualcuno che è in gioco da più tempo. Sul finire della diretta, quando è arrivato il momento delle nomination, è scoppiato il caos. Antonio Medugno è stato votato da più persone, come Sophie e Alessandro e anche da Gianluca. I due concorrenti ricordiamo sono entrati insieme. Già c’erano dissapori con Alessandro e Sophie e la tensione ha fatto sì che scoppiasse una forte discussione.

Leggi anche GF Vip, Miriana critica Delia Duran: “Prenditi le conseguenze”, ma lei non ci sta

GF Vip, scoppia il caos tra Alessandro e Antonio Medugno: i dissapori sono sempre più evidenti

Una puntata che è stata animata dalla scoperta del primo finalista. Delia Duran, la moglie di Alex Belli è stata scelta tra Davide, Katia e Manila. Una decisione che ha spiazzato tutti gli altri concorrenti.

Leggi anche GF Vip, grave lutto per Barù: “Non lo voglio dire”, il concorrente lo ha confidato solo a tre persone

Ma resteranno altrettanto spiazzati quando vedranno rientrare proprio l’attore in casa per stare un paio di giorni. Un annuncio che è stato fatto da Alfonso Signorini in diretta. Sul finire della puntata, ci sono state le nomination e queste sono state la goccia che hanno fatto traboccare il vaso, dato che la tensioni tra alcuni coinquilini erano già molto forte. E’ scoppiato un forte litigio tra Alessandro Basciano e Antonio Medugno, dopo che questi sono rientrati. Il nuovo concorrente è stato nominato da più persone e dallo stesso Gianluca, suo amico. Prima si è scontrato con lui, ma ha trovato l’ex tentatore in difesa del concorrente.

Antonio non si aspettava questa nomination e ne ha discusso con Gianluca che ha risposto: “Era scontato, o nominavo me o nomino te” ma qui è subentrato Alessandro: “Lui è il mio migliore amico, hai sparato una stro*****, mi difende e ti nomina, ma qual è il problema?”, “Mica è questa la motivazione”, ha esclamato Medugno. Ma il confronto non si è placato ed è proseguito con Alessandro che ha risposto: “Lui può dire quello che vuole, non gli dire mai più che non ha personalità” ed Antonio ha detto: “Ogni tanto il superuomo che viene“, “Quando avrai la strada che ho fatto io, quando avrai l’esperienza che ho fatto io” ha detto Basciano, e Antonio: “Ma che me ne fotte, non la voglio la tua strada, ma che hai fatto a trenta anni”. “Impara l’educazione“, ha esclamato Alessandro mentre andava in giardino e Antonio ha prontamente risposto: “L’uomo vissuto, l’educazione“.

Una discussione che ha messo in evidenza i dissapori in casa tra Alessandro e Antonio.