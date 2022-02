GF Vip, Antonio vuole abbandonare il gioco: “Ho paura di entrare in un circolo sull’alimentazione”

Confessione a sorpresa di Antonio Medugno al GF Vip: il concorrente vorrebbe andar via per timore di ripiombare in un difficile ‘tunnel’.

Sono ore complicate per Antonio Medugno al GF Vip: il giovane tiktoker napoletano ha già avuto i primi scontri nella casa più spiata d’Italia e proprio la puntata di ieri sera ha dato origine ad un’accesa discussione con Alessandro Basciano continuata anche dopo la diretta su Canale 5.

Leggi anche—–>>>E’ scontro al GF Vip tra Sophie e Antonio Medugno, lui sbotta: “Tu sei dalla mattina alla sera in una camera”

In puntata infatti Antonio ha espresso molto chiaramente le sue perplessità sul burrascoso rapporto tra Basciano e la Codegoni, sottolineando come i due non riescano a non litigare furiosamente per più di un giorno.

Alessandro non ha affatto tollerato le critiche arrivate dal coinquilino e anche Gianluca Costantino, amico di Basciano già da prima di entrare al GF Vip, si è schierato contro Antonio nominandolo a fine puntata.

Proprio in queste ore, ha sorpreso tutti la confessione di Medugno che vorrebbe abbandonare la casa più spiata d’Italia per paura di ricascare in un problema alimentare di cui ha sofferto in passato.

GF Vip, Antonio confida a Jessica di voler lasciare il programma: cosa le ha rivelato

Mentre era seduto a parlare con Jessica, Medugno ha chiesto improvvisamente che ci fosse stato qualcun altro che abbia abbandonato il gioco.

Leggi anche——>>>GF Vip, arriva Antonio Medugno: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne?

La principessa ha risposto di no e gli ha domandato se per caso fosse intenzionato a ritirarsi. Antonio allora si è aperto con lei ed ha rivelato di aver sofferto in passato di alcuni problemi di alimentazione. Ora, la sua paura è di ricadere in un circolo da cui è complicato uscire: “Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un pò di tempo fa sull’alimentazione e mi mette ansia. È una cosa che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina e quindi sa come risolverle”.

La Selassié gli ha quindi chiesto se ne abbia già parlato con la psicologa e il concorrente ha detto di volerlo fare proprio oggi.

Leggi anche——>>>Chi è Antonio Medugno: che lavoro fa, dove vive, età, fidanzata ed Instagram

Speriamo si tratti solo di una crisi momentanea e che il gieffino continui il suo percorso: voi cosa ne pensate di quanto accaduto con Alessandro Basciano?