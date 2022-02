Belen Rodriguez attrice: la ricordate nella serie Don Matteo?

Belen Rodriguez in questi anni ha anche recitato: ricordate la showgirl nella serie Don Matteo?

Belen Rodriguez è oggi una showgirl famosissima. La sua carriera ha spiccato il volo in questi anni. Ha iniziato quando era giovanissima lavorando come modella in Argentina. Ha poi anche lavorato a Miami e in Messico ed è stata la testimonial di diverse case di intimo.

Quando si è trasferita in Italia, ha continuato a lavorare nell’ambito della moda ed è stata scelta per marchi molto famosi. Ma il debutto nella televisione italiana avviene nel novembre del 2006, quando è ospite dei programmi televisivi di TeleBoario. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista al timone di Tu si que vales, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ma adesso è pronta a sorprenderci: Belen è infatti la conduttrice della nuova edizione de Le Iene e insieme a lei c’è Teo Mammucari. Questo è un duo pazzesco! In questi anni, la showgirl ha lavorato in diversi settori, come anche in quello della recitazione. A tal proposito vi chiediamo, la ricordate nella fiction Don Matteo?

Belen Rodriguez attrice: ricordate quando ha recitato nella serie Don Matteo?

In questi anni ha lavorato come conduttrice, inviata, giurata, è stata concorrente a L’Isola dei famosi, ospite di numerosi programmi. Ma Belen ha saputo affiancare a questa attività anche quella di attrice. La showgirl ha recitato al cinema e in televisione, in diversi film e serie tv. Ricordate quando è stata presente nella serie di successo Don Matteo?

Questo è uno scatto ripreso da una scena della prima puntata della decima stagione. Belen è arrivata come special guest star di questo primo episodio e ha sorpreso allora i telespettatori, affiancando il grande attore Terence Hill. La sua presenza nella fiction risale al 2016. Ma questa è solo una piccola parte che ha interpretato, negli anni precedenti aveva già fatto parte di altri film.