GF Vip, Manila Nazzaro lancia una ‘frecciatina’ a Delia Duran: “Ci ha abituati tuo marito alla soap opera”

GF Vip, Manila Nazzaro lo dice chiaramente a Delia senza usare filtri: “Ci ha abituati tuo marito alla soap opera”.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un certo successo. Non solo la puntata tocca ascolti elevatissimi, ma anche la diretta è molto seguita. In questa settimana, non ci sarà il doppio appuntamento e la nuova diretta andrà in onda lunedì 14 febbraio.

Al televoto per l’eliminazione ci sono Kabir Bedi, Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Proprio al momento delle nomination, tra Antonio e Gianluca c’è stato una discussione proseguita poi dopo. A difendere Costantino è arrivato Alessandro che si è scagliato contro Medugno. Quest’ultimo non si aspettava di essere nominato proprio dal suo amico e ha voluto esprimere chiaramente la sua delusione. Il colpo di scena è avvenuto a metà diretta, quando Delia Duran è stata eletta prima finalista. Una scelta che ha spiazzato tutti gli altri concorrenti. Ma sicuramente resteranno altrettanto spiazzati quando vedranno rientrare Alex Belli. Ebbene sì, Alfonso Signorini ha annunciato in diretta che l’attore rientrerà in casa. Riguardo a questa dinamica tra Alex-Delia e Soleil, Manila Nazzaro, qualche giorno fa, parlando con la compagna dell’attore ha detto chiaramente cosa pensa.

Quello che è accaduto tra Alex-Delia-Soleil continua a far discutere. In questi mesi, fuori e dentro la casa del GF Vip non si parla d’altro. Il colpo di scena c’è stato nella puntata di lunedì, quando Signorini ha annunciato l’entrata di Alex, per alcuni giorni: cosa accadrà?

Ricordiamo che Delia Duran ha chiaramente detto di aver ‘chiuso’ questa relazione e di aver bisogno di tempo, lei si sente al momento una donna libera. Ovviamente anche gli altri concorrenti parlano di quanto successo e molti sono stanchi di sentir parlare sempre di questa dinamica nella diretta. Manila Nazzaro, qualche giorno fa, parlando con Delia, di alcune situazioni in casa, ha detto chiaramente cosa pensa, mandando una sorta di frecciatina.

Delia ha esordito: “La soap opera altro che fuori, la soap opera è qui dentro” e Manila ha esclamato: “Siamo abituati a vivere la soap opera qui dentro, tranquilla, non ti preoccupare, ci ha abituati tuo marito alla soap opera”. Sembrerebbe che l’ex Miss Italia pensi che tutta la dinamica che ha visto protagonista Alex Belli sia una ‘telenovela’.