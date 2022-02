Belen Rodriguez, “Come fai a non innamorarti di lei?”: la confessione a sorpresa

“Come fai a non innamorarti di lei”, arriva una confessione a sorpresa su Belen Rodriguez: ecco le parole pronunciate nel programma televisivo

La showgirl argentina è senza ombra di dubbio una donna a cui difficilmente puoi resistere. È il sogno proibito di migliaia di italiani. In questi anni ha fatto perdere la testa a molti uomini. Anche lei, però, ha preso delle cotte in alcuni casi. Un uomo che la conosce molto bene ha dichiarato: “Come fai a non innamorarti di lei?”

LEGGI ANCHE: Belen, flirt con un famoso calciatore? Tutta la verità

Belen Rodriguez, confessione a sorpresa su di lei: le parole

Belen Rodriguez è una delle showgirl più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate dal pubblico. La sua carriera inizia nel 2008, quando partecipa alla sesta edizione de “L’Isola dei Famosi”, dove si classifica al secondo posto. La partecipazione al reality show le regala un successo strepitoso. Belen inizia a far carriera in Italia nelle vesti di conduttrice televisiva.

La showgirl argentina conduce “Scherzi a parte” e “Sarabanda” e nel 2011 viene addirittura chiamata per condurre il Festival di Sanremo. Da anni, invece, è al timone di “Tu si que vales“, programma di successo in onda su Canale 5. Nella trasmissione della rete del Biscione, la Rodriguez è affiancata nella conduzione da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez, confessione ‘a sorpresa’ sui social: “Lo porto sempre con me”

Sin da quando è arrivata in Italia, la sua vita sentimentale è sempre stata molto movimentata. All’inizio della sua carriera era fidanzata con Marco Borriello, allora calciatore molto famoso in Italia. Borriello ha militato tra le fila del Milan, della Juve ed ha vestito anche la maglia della nazionale. Dopo la fine della storia d’amore con il calciatore, Belen si si è fidanzata con Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi.

In seguito si è sposata con il ballerino Stefano De Martino, con il quale ha avuto un figlio, Santiago. Dopo un lungo tira e molla, Belen e Stefano si sono lasciati definitivamente. In seguito è stata fidanzata con Andrea Iannone, Gianmaria Antinolfi ed infine con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto un’altra figlia, Luna Mari. Dopo la nascita della secondogenita, Belen si è lasciata anche con Spinalbese e attualmente pare sia single.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez, la casa ad Ibiza è uno spettacolo: il giardino e la piscina la fanno sognare

Di recente, però, uno dei suoi ex fidanzati si è lasciato andare ad una confessione a sorpresa. Gianmaria Antinolfi, reduce dall’esperienza al “Grande Fratello Vip”, ha parlato della Rodriguez nella trasmissione “Verissimo”. Incalzato dalla conduttrice Silvia Toffanin, Antinolfi ha esclamato: “Come fai a non innamorarti di lei?“.