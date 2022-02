Laura Pausini, come fa a mantenersi in forma: la sua dieta

Sapete qual è la dieta di Laura Pausini? In un’intervista la cantante ha svelato come fa a mantenersi in forma: ecco i suoi segreti

È una famosissima cantante, molto amata dal pubblico. Oltre alla voce inconfondibile, il pubblico apprezza anche la sua mise. L’artista è sempre molto elegante, ma soprattutto si tiene sempre in forma. Sapete come fa? In un’intervista ha svelato la sua dieta.

La dieta di Laura Pausini

Laura Pausini è nata a Faenza, in provincia di Ravenna, il 16 maggio 1974. Ha 47 anni ed è una delle più famose cantautrici nella storia della musica italiana. Ha iniziato la sua carriera nel 1993, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano “La solitudine”. L’anno dopo, invece, si classificò al terzo posto con il brano “Strani amori”, risultando inoltre la cantante con le maggiori vendite del Festival del 1994.

Ben presto la sua fama valica i confini del paese, giungendo in Europa, in America del Nord e in America Latina e diventando la cantante italiana più nota dagli anni novanta in poi. La Pausini incide brani in spagnolo, portoghese, inglese, francese, catalano, e collabora con artisti molto importanti come Madonna, Phil Collins, Charles Aznavour, Michael Jackson, Kylie Minogue, Miguel Bosé, Ivete Sangalo, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Michael Bublé, Josh Groban e Ray Charles.

All’inizio della sua carriera ha cantato principalmente problemi e storie d’amore adolescenziali, mentre dal 1998, con l’album “La mia risposta”, ha iniziato ad affermarsi come una cantante più matura. La critica ha lodato la sua semplicità e la sua voce potente e caratteristica. Il tabloid britannico “The Sun” l’ha inserita tra le trenta cantanti che “non saranno mai dimenticate”.

Il suo repertorio è basato sulla melodia italiana con influenze di musica latina, pop rock, swing e dance pop. Le stime di vendita della FIMI e della Rai affermano che la cantante abbia superato i 70 milioni di dischi venduti nel mondo aggiudicandosi 226 dischi di platino. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra i più importanti a livello mondiale, venendo candidata agli Emmy Awards, al Premio Oscar, ai David di Donatello, ai Critics’ Choice Awards e vincendo un Grammy, 4 Latin Grammy, un Golden Globe e un Satellite Awards, risultando l’unica cantante donna italiana ad aver ricevuto tali premi.

Oltre alla voce straordinaria, la Pausini colpisce il pubblico anche con la sua bellezza. La cantante si tiene sempre in forma. Sapete come fa? Tempo fa, in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”, aveva detto di essere stata aiutata dal lockdown, riuscendo a dimagrire. Il suo segreto è “bere al posto dell’acqua bevande drenanti e naturali”.

L’artista, inoltre, si è fatta seguire da un nutrizionista ed ha perso ben 16 chili in un anno. Durante la dieta la cantante ha ridotto decisamente i carboidrati “sostituiti da alimenti ricchi di proteine, accompagnati da verdure”. L’ha aiutata molto anche l’attività fisica.