“Finalmente ritorno a casa”, bellissima sorpresa: il conduttore è emozionatissimo

Bellissima sorpresa per il famoso conduttore televisivo, non riesce a trattenere l'emozione: "Finalmente ritorno a casa"

Dopo tanti anni è tornato a casa, il famoso presentatore non riesce a trattenere l’emozione ed esprime tutta la sua gioia. “Finalmente ritorno a casa“, queste le sue parole a poche ore dal debutto con il programma televisivo. Per lui si tratta di un ‘ritorno alle origini’.

Bellissima sorpresa per il conduttore: “Finalmente ritorno a casa”

Il famoso conduttore televisivo ritorna a casa dopo tantissimi anni. Il presentatore si prepara al suo ‘nuovo’ esordio e nel frattempo non riesce a trattenere l’emozione. Il conduttore è gioioso, ma anche un po’ in ansia per la prima puntata del programma televisivo. Accanto a lui ci sarà una collega che già conosce da tempo. Una coppia già collaudata per uno dei programmi più famosi della televisione italiana.

“Finalmente ritorno a casa“, ha dichiarato il conduttore televisivo alla vigilia del suo ‘nuovo esordio’ nel programma televisivo che l’ha reso celebre. Il presentatore ritorna a casa ed è felicissimo di questo nuovo ‘incarico’ televisivo. Al suo fianco un’amica e collega, anche lei molto emozionata per questa nuova esperienza. Ma avete capito di chi stiamo parlando? Se siete curiosi, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione de “Le Iene”, famoso programma televisivo in onda su Canale 5 e Italia 1. I conduttori della nuova stagione saranno Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Per il primo si tratta di un ‘ritorno alle origini’: Mammucari, infatti, è stato prima inviato e poi conduttore della famosa trasmissione televisiva.

Alla vigilia della prima puntata de “Le Iene”, Mammucari ha dichiarato: “Finalmente ritorno a casa! Vent’anni fa ho iniziato con questa squadra, prima come inviato speciale e poi come conduttore”, ricorda Teo Mammucari, “tre anni fa ho lasciato, con grande dispiacere, per continuare il mio percorso e oggi con entusiasmo torno in famiglia”.

Al suo fianco ci sarà Belen Rodriguez, che già conosce perchè insieme fanno parte del cast di “Tu si que Vales”. La showgirl argentina ha invece dichiarato: “Condurre Le Iene è un sogno che si realizza, ho sempre guardato la trasmissione con grande ammirazione, e l’idea di farlo insieme a Teo mi rende felice e mi diverte molto. Lui, già di famiglia nello show, mi sta dando tantissimi consigli. Ringrazio Davide Parenti che mi ha scelta anche per far conoscere a tutti chi è Maria Belèn. Sono molto grata a Mediaset per questa nuova opportunità”.