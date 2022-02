“Striscia la notizia”, annunciata la nuova conduttrice: che sorpresa per i fan, è proprio lei

Annunciata la nuova conduttrice di “Striscia la notizia”, sorpresa grandissima per i fan: è proprio lei, nessuno se lo sarebbe aspettato

Cambio al timone del noto tg satirico: Ezio Greggio non sarà più affiancato da Enzo Iacchetti. Antonio Ricci ha scelto la nuova conduttrice. Per lei si tratta della prima volta dietro il bancone di Striscia. La notizia ha allietato i fan. Si tratta, infatti, di una delle conduttrici più amate della televisione italiana.

“Striscia la notizia”, chi è la nuova conduttrice

Da lunedì 21 febbraio 2022 il famoso programma televisivo “Striscia la Notizia” avrà una nuova conduttrice. Per lei è la prima volta dietro al bancone del noto tg satirico. La notizia è stata annunciata poche ore fa ed ha già fatto il giro del web. Si tratta, infatti, di una conduttrice d’eccezione, nonché una delle più amate dai telespettatori italiani.

Anche per questo motivo, la notizia è stata accolta con grande gioia dai fan. La conduttrice affiancherà Ezio Greggio, sostituendo Enzo Iacchetti. La coppia ‘inusuale’ presenterà “Striscia la Notizia” per una settimana, poi passeranno il testimone a Gerry Scotti e Francesca Manzini. Ma siete curiosi di sapere chi è la conduttrice di cui stiamo parlando? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

Aria di novità a “Striscia la Notizia”: dietro al famigerato bancone del tg satirico arriva una conduttrice d’eccezione. Per lei è la prima volta al timone del famoso programma diretto da Antonio Ricci. È una delle conduttrici più amate dagli italiani e presenta un famoso programma televisivo, in onda il sabato e la domenica pomeriggio.

Ancora non avete capito di chi stiamo parlando? Ma ovviamente di Silvia Toffanin! La conduttrice di “Verissimo”, nonché compagna di Piersilvio Berlusconi, sarà per una settimana la presentatrice del tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco il recordman indiscusso di Striscia, Ezio Greggio, reduce dalla conduzione con lo storico partner Enzino Iacchetti. La coppia Greggio-Toffanin al timone per l’intera settimana per poi passare il testimone, da lunedì 28 febbraio, a Francesca Manzini e Gerry Scotti.