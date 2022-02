Interpreta Don Ramon nella soap opera Una Vita: avete visto l’attore fuori dal set? Alcuni dettagli non passano inosservati.

Una Vita va in onda in Spagna dal 15 aprile 2015 al 4 maggio 2021 e in Italia dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Ambientata tra gli anni 1899 e 1920, racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias. Uno dei protagonisti indiscussi è Don Ramon, entrato a far parte della telenovela fin dalla prima stagione e ancora oggi è presente.

È uno dei signori del quartiere e capostipite della famiglia Palacios. È un imprenditore buono e onesto, e nella seconda stagione diventa importatore di macchine da caffè. Purtroppo, perde sua moglie Trini, uccisa dalla moglie di Felipe, suo grande amico. Quando lo scopre, la donna cerca di ucciderlo, ma per difendersi, Ramon la getta dal balcone, uccidendola. Per questo viene rinchiuso per dieci anni in prigione. Questo è uno dei personaggi più amati di Una vita. Lo vediamo sempre così, con il suo aspetto serio e vestito molto elegante, ma com’è l’attore lontano dal suo personaggio?

Interpreta Don Ramon in Una Vita: com’è l’attore fuori dal set della soap opera

Uno dei personaggi più amati di Una vita è sicuramente Don Ramon, uomo buono e onesto, ad un certo punto della soap opera, si trova nei guai con degli affari illeciti per colpa di Don Clemente. Perderà la sua stessa casa, ma tutto si risolverà e Ramón recupererà tutte le sue ricchezze.

Questo personaggio è entrato a far parte della telenovela fin dalla prima stagione e ancora oggi è presente. E’ un personaggio molto serio che si mostra con un aspetto elegante e molto composto, e anche il suo abbigliamento, è adatto al suo ruolo e a quei tempi. Ma avete mai visto l’attore fuori dal set?

Ecco Juanma Navas in uno scatto social. Qui appare molto diverso nel vestire, molto meno elegante e più casual e sportivo, dettagli che non passano inosservati. L’attore spagnolo presta il volto a Don Ramon Palacios ed è sicuramente uno dei più longevi, perchè ci conquista fin dalla prima stagione. A parte l’abbigliamento, Juanma Navas non è molto diverso da come lo vediamo in Una vita, non trovate?