Insieme vivono un ‘amore libero’, chi è la moglie di Luca Laurenti: “Me l’ha presentata Bonolis”

Insieme vivono un ‘amore libero’, ma sapete chi è la moglie di Luca Laurenti? A presentarli è stato proprio Paolo Bonolis.

Una coppia amatissima, quella formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Attualmente al timone di Avanti un altro ed Avanti un altro pure di sera, i due simpaticissimi conduttori vantano di un successo davvero clamoroso.

Se della vita privata di Paolo Bonolis sappiamo davvero ogni cosa, si può dire lo stesso di Luca Laurenti? Seppure sia amatissimo, il pubblico italiano sa davvero ben poco della sfera sentimentale del ‘famoso maestro’ di Avanti un altro. Certo, sappiamo che è felicemente sposato. E che a far incontrare il simpaticissimo Laurenti con la sua attuale moglie, è stato proprio Paolo Bonolis. Cosa sappiamo, però, sulla splendida consorte di Luca? I due, come raccontato dal diretto interessato in una sua intervista a La Gazzetta, sembrerebbe che vivano un amore libero. Siete curiosi, però, di scoprire qualche cosa in più sulla donna che ha ‘rubato’ il suo cuore?

Chi è la moglie di Luca Laurenti?

“È stato Paolo Bonolis a presentarmi la donna che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea”, ha raccontato Luca Laurenti in una sua intervista a Vanity Fair, parlando di sua moglie. Cosa sappiamo, però, su di lei? Oltre al fatto che, come raccontato anche dal diretto interessato, la donna l’ha salvato, facendolo uscire da “una mezza depressione”, quali sono le informazioni che abbiamo su di lei? Purtroppo, come dicevamo precedentemente, è davvero pochissimo, se non nulla, quello che sappiamo su di lei. Eccovi, però, le informazioni che ci sono su di lei sul web.

Raffaella Ferrari, è questo il nome della moglie di Luca Laurenti, è nata a Roma. Ed è della classe 1963. I due, da quanto si apprende, sono convolati a nozze quando la donna aveva 31 anni. E, dopo qualche anno dal loro matrimonio, sono diventati genitori. Ad oggi, si amano davvero alla follia. E, nonostante siano super riservati, continuano a vivere una splendida storia d’amore.

“Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”, ha concluso. Spiegando, quindi, l’importanza della donna nella sua vita.