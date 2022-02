Avete mai visto il compagno di Iva Zanicchi? Eccoli insieme, scatto tenerissimo

Avete mai visto il compagno di Iva Zanicchi? Eccoli insieme in uno scatto social davvero tenerissimo, si tratta di un amore di altri tempi.

È ritornata sul palco di Sanremo 2022 a distanza di anni dalla sua ultima partecipazione al Festival della canzone italiana. E, sin da subito, si è dimostrata una delle sue protagoniste indiscusse. Iva Zanicchi, infatti, ha davvero brillato sul palco dell’Ariston!

Cantante amatissima e famosissima, Iva Zanicchi è una delle voci più apprezzate del panorama musicale nostrano. La sua carriera è costellata di successi. E non è l’unico ad esserlo, sia chiaro. Anche la sua vita sentimentale, infatti, è piena di amore e più che soddisfacente. Sapete, a tal proposito, chi è il suo compagno? Sappiamo benissimo che, per diversi anni, l’Aquila di Ligonchio è stata sposata. E dal suo precedente matrimonio è diventata madre per la prima volta. Archiviate le sue nozze, però, la bella Zanicchi ha ritrovato nuovamente l’amore accanto al suo Fausto. L’avete mai visto? Spulciando il suo canale, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti in sua compagnia. Eccoli insieme, sono davvero tenerissimi insieme.

Iva Zanicchi, chi è il suo compagno? Eccoli insieme, sono davvero tenerissimi

Protagonista indiscussa di questo Festival di Sanremo, Iva Zanicchi ha potuto contare, ancora una volta, sul sostegno della sua famiglia, ma soprattutto di quello del suo compagno. Insieme da più di 30 anni, la cantante di Ligonchio è follemente innamorata del suo Fausto Pinna. A tal proposito, chi è? Le informazioni che abbiamo a disposizione, purtroppo, sono davvero minime. Quello che, però, possiamo dirvi con certezza è che la loro storia d’amore sia nata proprio grazie alla musica. A quanto pare, infatti, il buon Pinna è proprio un produttore musicale.

Voi, però, l’avete mai visto? Come detto poco fa, Fausto Pinna non è iscritto ad alcun tipo di social. Spulciando con attenzione il profilo Instagram di Iva Zanicchi, però, siamo riusciti a rintracciare uno scatto insieme. Risale esattamente al 2019 in un giorno davvero speciale per tutti gli innamorati: San Valentino. Eccoli insieme:

Seppure i 30 anni d’amore, Iva Zanicchi e il suo Fausto si amano davvero alla follia. Ad avercene storie d’amore così, vero?