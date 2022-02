Avete mai visto l’attrice senza trucco? La star di Grey’s Anatomy si mostra al naturale e lascia i fan senza parole.

Abbiamo amato il suo personaggio in Grey’s Anatomy, l’attrice ha interpretato Cristina Yang. Nel medica drama, è stata la migliore amica di Meredith, la protagonista della serie. Si sono conosciute quando entrambe entrano nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Qui iniziano a condividere la nuova esperienza insieme ad altri giovani coetanei.

Sandra Oh ha portato in scena un chirurgo estremamente attento e razionale, esegue operazioni chirurgiche complesse e forse troppo azzardate. E’ competitiva e il lavoro è per lei più importante della sua vita privata. E’ stata presente dal 2005 al 2014, poi l’attrice ha deciso di dire addio alla serie. Questo è il ruolo che l’ha portata al successo, ma in questi anni ha interpretato tantissimi personaggi. Sandra è una donna bellissima. Da pochissimo ha compiuto 50 anni e sui social, ha pubblicato uno scatto al naturale che vi lascerà senza parole.

Avete mai visto l’attrice senza trucco? La star di Grey’s anatomy lascia senza parole

Dal 2005 al 2014 abbiamo seguito il personaggio di Cristina Yang in Grey’s Anatomy. Questo è stato interpretato dall’attrice Sandra Oh. Oggi, è particolarmente nota per questo ruolo, ma vanta una carriera straordinaria.

Negli anni, ha recitato al cinema e in televisione e ha vestito i panni di tanti personaggi diversi. Sicuramente i fan più accaniti del medical drama, non dimenticheranno il chirurgo attento e competitivo interpretato, un medico che, ha sempre messo al primo posto il lavoro e mai i suoi sentimenti personali. Sandra Oh è oggi amata in tutto il mondo e per questo, è anche tanto seguita sui social. Sul suo canale instagram ha oltre 5 milioni di follower. L’anno scorso, l’attrice, è arrivata alla soglia dei 50 anni e in tale giorno, ha pubblicato uno scatto che ha lasciato i fan senza parole.

La star di Grey’s Anatomy si è mostrata completamente al naturale, senza un velo di make up sul viso. E guardando questo scatto, non possiamo non dire che Sandra è bellissima e ha un viso molto luminoso, anche senza nessun colore. Voi cosa ne pensate?