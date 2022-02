Oggi si mostra in tutta la sua bellezza e ritrovata forma fisica, ma vederla com’era prima di Vite al Limite vi lascerà davvero sconvolti: che choc!

Dopo Vite al Limite la sua vita è decisamente cambiata. E l’ha fatto, fortunatamente, in meglio. Entrata a far parte della clinica di Houston perché spinta da un forte spirito di rinascita, la paziente del dottor Nowzaradan ha dato vita ad un percorso davvero choc.

A distanza di anni dalla sua partecipazione al programma, la paziente della California continua a mostrarsi in tutta la sua bellezza. E, seppure le sue ultime foto risalgano al 2020, non si può fare a meno di notare quanto la sua trasformazione sia stata davvero impressionante. Insomma, da restare completamente senza parole. Quello che, però, vi lascerà davvero sconvolti è vedere com’era prima di Vite al Limite. Durante il suo percorso in clinica è dimagrita quasi 100 kg ed, una volta terminato il suo percorso, immaginiamo abbia perso ancora peso, ma com’era prima di partecipare al programma? Quando vedrete l’immagine tratta dal suo percorso, resterete davvero senza parole, ne siamo certi.

Avete visto com’era prima di Vite al Limite? Da restarne sconvolti: clamoroso!

A determinare i suoi 300 kg nonostante avesse solo 44 anni e tutta una vita davanti a sé, è stata un’infanzia difficile e una violenza subita all’età di 16 anni. Una condizione, da come si può chiaramente comprendere, piuttosto insostenibile. E che, quindi, l’ha spinta a rivolgersi alle mani d’oro di Vite al Limite: il dottor Nowzaradan. La protagonista di questo nostro articolo di oggi, è proprio lei: Erica Wall, paziente del chirurgo iraniano nel corso della quinta stagione del programma.

Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso che segnava esattamente 300 kg, la bella Wall è riuscita a raggiungere il suo obiettivo. E, una volta terminato il suo percorso in clinica, è dimagrita quasi 100 kg. La bilancia, infatti, segnava esattamente 214 kg. Insomma, un risultato più che soddisfacente. Ma com’era prima? Guardate qui, resterete davvero sconvolti:

Davvero incredibile, vero? La trasformazione di Erica Wall è stata impressionante. E, soprattutto, sottolinea la sua enorme volontà. Complimenti!