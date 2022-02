È stato il protagonista del film ‘Jack Frost’, ma com’è diventato oggi l’attore? Eccolo dopo 23 anni: è davvero impressionante!

In tantissimi lo ricorderanno e in tantissimo non potranno fare a meno di dimenticarlo! Stiamo parlando proprio del protagonista del film ‘Jack Frost’. Sono trascorsi 23 anni dal film e dell’incredibile successo riscontrato, ma siete curiosi di sapere com’è diventato oggi l’attore?

Era esattamente il 1998 quando, per la prima volta in assoluto, usciva il film ‘Jack Frost’. Concentrata sulle avventura del piccolo Charlie, che, orfano di padre, nel giorno di Natale crea un suo pupazzo di Natale ed inizia a parlargli e a condividere ogni cosa con lui, la pellicola ha facilmente riscosso un successo incredibile. Sia chiaro: la scelta della neve non è affatto casuale. Un anno prima, infatti, il padre del piccolo Charlie era morto per via di un incidente stradale causata proprio dalla stessa. Un film, quindi, altrettanto drammatico, ma strappalacrime. E che, ancora oggi, continua ad essere amatissimo. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato oggi l’attore? Sono trascorsi esattamente 23 anni dalla pellicola, ma com’è cambiato? Siete pronti a scoprire ogni cosa in merito? Scopriamolo!

Com’è diventato oggi l’attore di Jack Frost? Eccolo dopo 23 anni

Se anche voi siete rimasti incantati dalla bravura mostrata nella pellicola Jack Frost, nonostante la sua giovanissima età, e siete curiosi di sapere com’è diventato oggi il suo attore principale, vi invitiamo a proseguire nella lettura. Vi assicuriamo: non ve ne pentirete affatto!

Aveva soltanto 12 anni quando Joseph Cross prendeva parte al film ‘Jack Frost’, diventandone suo protagonista indiscusso, e conquistava tutti con la sua incredibile bravura. Da quel momento, nonostante avesse una carriera già collaudata, il buon Crosso ha cavalcato la cresta dell’onda. E, col passare degli anni, ha avuto la possibilità di prendere parte a tantissimi altri lavori. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato in tutto questo tempo? E, soprattutto, com’è cambiato? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciare un suo scatto recentissimo, risalente agli inizi di Dicembre scorso, e possiamo dirvi che il buon Cross non è affatto cambiato. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Vi piacerebbe vederlo in qualche altro classico?