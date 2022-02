Perché Federico Fashion Style non convola a nozze con la sua compagna Letizia? Soltanto ora ha detto ogni cosa: il motivo.

Recentemente l’abbiamo visto a Ballando con le stelle come protagonista indiscusso della nuova edizione, ma sappiamo benissimo che Federico Fashion Style è un volto amatissimo della televisione italiano.

Conosciuto da tutti noi per essere il famoso parrucchiere dei Vip, Federico Lauri è uno dei volti più amati ed apprezzati della televisione italiana. Recentemente, come abbiamo detto poco fa, lo abbiamo vista a Ballando con le stelle e, da come abbiamo appreso dal suo canale Instagram, nelle prossime settimane sarà protagonista di una nuova edizione de ‘Il salone delle meraviglie’ su Real Time, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Nel corso della sua recentissima esperienza nel talent di Milly Carlucci, il giovanissimo Lauri ha raccontato di provare un amore sconsiderato per sua figlia Sophie Maelle e per la sua compagna Letizia. Vi siete mai chiesti, però, perché non convola a nozze? Federico e Letizia, infatti, fanno coppia fissa da più di 10 anni, ma perché non hanno mai compiuto il grande passo? Ecco svelato il motivo: tutti i dettagli!

Federico Fashion Style perché non convola a nozze? Il motivo

Quando Federico Fashion Style si è fidanzato con Letizia, come raccontato anche dai diretti interessati in diverse occasioni, era soltanto un ragazzino. Da quel momento, ne è trascorso di tempo, eppure i due fanno ancora coppia fissa. Ed, insieme alla loro piccola Sophie Maelle, formano una famiglia perfetta. Perché, però, Federico Fashion Style non ha deciso di convolare a nozze? A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato sulle pagine di Nuovo Tv.

Sul noto e famoso settimanale, Federico Fashion Style ha spiegato perché, dopo tutti questi anni, non è ancora convolato a nozze con Letizia. “Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni”, ha detto il famoso ‘parrucchiere dei vip’. Spiegando, inoltre, che la giovane romana è sempre stata al suo fianco, lasciandolo libero di inseguire i suoi sogni. “È il perno della mia famiglia. Le devo tanto”, ha concluso.

L’avreste mai immaginato?