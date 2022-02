Uomini e Donne Anticipazioni, brutto colpo per Matteo: quello che è successo in studio è incredibile; cosa vedremo nelle prossime puntate della trasmissione di Maria De Filippi.

Ieri, 9 febbraio 2022, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata in cui abbiamo visto il secondo bacio tra Matteo Ranieri e la corteggiatrice Federica, che ha infastidito non poco Denise. Una situazione piuttosto complicata per il tronista, ma il peggio deve ancora arrivare!

Si, perché nell’ultima registrazione del programma, che si è tenuta proprio ieri, è accaduto qualcosa di impensabile, che riguarda proprio il percorso sul trono dell’ex di Sophie Codegoni. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa è successo, siete nel posto giusto!

Uomini e Donne, brutte notizie per Matteo Ranieri: le anticipazioni dell’ultima registrazione

Sta per scoppiare una vera e propria bomba a Uomini e Donne. Come già vi anticipammo, presto vedremo la puntata in cui Denise uscirà dallo studio, dopo l’ennesima chiacchierata tra lei ed Armando: l’audio sarà trasmesso e dopo ulteriori attacchi, la corteggiatrice lascerà lo studio. Poco dopo farà lo stesso Federica, stanca di essere messa da parte dal tronista, troppo impegnato nella “questione” Denise. Cosa sarà successo dopo?

Ebbene, dopo quella turbolenta registrazione, arriviamo alla registrazione di ieri, dove a Matteo non è andata affatto meglio. Come riporta Uomini e Donne Classico e Over (informazioni di GemmaPalagi.it), il tronista si è ritrovato con una bruttissima sorpresa in studio: entrambe le corteggiatrici erano assenti! Proprio così, Denise e Federica non si sono presentate in puntata e, appreso questo, Matteo ha lasciato lo studio per non rientrare, durante il corso della registrazione.

Di fronte a questa situazione, Maria De Filippi ha chiesto a Matteo di prendersi un po’ di tempo per capire se prova un reale interesse per una delle due o se vuole che scendano altre corteggiatrici. Insomma, colpi di scena a non finire nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Non ci resta che attendere la messa in onda delle registrazioni per scoprire tutti i dettagli. E voi, cosa ne pensate del percorso sul trono di Matteo? Riuscirà a trovare la persona giusta?