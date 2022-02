Anticipazioni della seconda puntata di Fosca Innocenti in onda il 18 Febbraio: colpo di scena con Cosimo, accadrà davvero.

Davvero incredibile questa fiction di Canale 5, vero? Proprio in queste ultime ore, Vanessa Incontrada è stata la regina indiscussa di questo nuovo appuntamento intitolato Fosca Innocenti.

A distanza di qualche mese dalla sua straordinaria conduzione, insieme ad Alessandro Siano di Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada è ritornata ad essere la regina di Canale 5. E questa volta l’ha fatto nei panni del vice-questore Fosca Innocenti. Avete seguito anche voi la prima puntata ed adesso siete curiosi di sapere cosa accadrà nel corso della seconda, in onda Venerdì 18 Febbraio? Come darvi torto! Le anticipazioni di questo secondo appuntamento ci dicono che la bella Innocenti non soltanto dovrà risolvere un altro ed importante caso di omicidio, ma sarà la protagonista di un vero e proprio colpo di scena insieme a Cosimo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fosca Innocenti seconda puntata, le anticipazioni: uccisa un’amica del vice-questore, cosa accadrà

Grosso colpo di scena nella seconda puntata di Fosca Innocenti: scopriamo insieme le sue anticipazioni. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che il vice-questore avrà a che fare con un grosso caso di omicidio. Dopo la rapina andata a male del primo appuntamento, adesso la bella Innocenti dovrà indagare sulla morte di una sua ex compagna di scuola divenuta un’insegnante di recitazione presso una scuola di Arezzo. Chi l’avrà mai potuto ammazzare? La donna, da quanto si legge dal web, sembrava essere amata da tutti. Nessuno mai, quindi, avrebbe pensato di ucciderla. Purtroppo, però, è stato fatto! E Fosca, insieme alla sua squadra, deve capire chi è stato.

Inoltre, Cosimo ha annunciato a Fosca di essere in procinto di lasciare Arezzo e di recarsi a New York. Purtroppo, l’annuncio ha destabilizzato e non poco la bella Innocenti. Che dietro alla loro amicizia si nascondi ben altro? Molto probabilmente si! Fatto sta che, senza alcun dubbio, si tratta di un grosso colpo di scena.

Come andrà a finire secondo voi? Fosca riuscirà a venire a capo del caso presentato in commissariato?