Ha preso parte alla terza edizione di Non è la Rai ed era tra le più belle e giovani, ma com’è diventata oggi? Eccola dopo 18 anni.

Chi è che non ha mai visto una puntata, almeno solo una, di Non è la Rai? In onda a partire dal 1991 con la straordinaria conduzione di Paolo Bonolis, il programma di Gianni Boncompagni è stata un’ottima compagnia per milioni e milioni di italiani agli anni degli anni ‘90.

Nel corso delle quattro edizioni di Non è la Rai, lo sappiamo benissimo, i suoi telespettatori hanno avuto la possibilità di conoscere tantissime ragazze. E di apprezzare ciascuna di loro. Alcune di esse, come sappiamo, sono diventati volti amatissimi della televisione italiana. Ed altri, invece, seppure abbiano detto ‘addio’ al piccolo schermo nostrano, continuano ad avere un posto speciale nel cuore del loro pubblico. Tra questi, quindi, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei. Quando ha preso parte alla terza edizione di Non è la rai, e come tra l’altro si vede anche dalla foto riproposta in alto, era tra le più belle, giovani e tra le più amate. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata oggi?

Era tra le più belle e giovani di Non è la rai, eccola oggi: sono trascorsi 18 anni

Di ragazze di Non è la rai ne abbiamo conosciute davvero tantissime! Alcune di esse, però, hanno ‘rubato’ il cuore del pubblico italiano. E, seppure non siano più una presenza fissa sul piccolo schermo, continuano ad essere ricordate con immenso affetto e simpatia. Tra queste, c’è lei: Anna Longoni, una tra le più belle e giovani ragazze di Non è la rai.

Sempre pronta a divertire ed incantare il pubblico di Non è la Rai, la bella Longoni è stata una delle protagoniste indiscusse della terza edizione del programma. Dopo quel momento, però, ha detto ‘addio’ alla tv. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata oggi? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. E siamo rimasti completamente a bocca aperta quando abbiamo scoperto che, seppure siano passati 18 anni, sembrerebbe che per lei il tempo non sia mai passato. Guardate un po’ qui:

Che dire?! Assolutamente nulla! Splendida era ai tempi di Non è la Rai e straordinaria è ancora adesso.