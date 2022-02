Il successo di Desperate Housewives è stato davvero impressionante, ma in molti si saranno chiesti se esiste davvero Winsteria Lane: cosa abbiamo scoperto.

Una cosa è certa: tutti hanno amato e tutti si sono appassionati alle avventure delle sei casalinghe di ‘Desperate Housewives’. In onda dal 2004 fino al 2012, la serie televisiva statunitense ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ed ancora adesso, a distanza di quasi 10 anni dalla fine della sua messa in onda, continua ad essere amatissima.

Concentrato sulle avventure e le vicissitudini dei sei casalinghe, Desperate Housewives è stata una delle serie televisive che ha saputo conquistare l’attenzione del suo pubblico in un vero e proprio batter baleno. E il motivo, diciamoci la verità, è davvero semplicissima: oltre alla vita di ciascuna casalinga, la serie era ricca di misteri, enigmi da risolvere e molto altro ancora. Ebbene. Vi siete mai chiesti, però, se la stradina Winsteria Lane esiste davvero? È proprio qui che, infatti, si svolgeva la vita di ciascuna protagonista, ma era reale oppure no? Forse non tutti lo sanno, ma spunta un retroscena davvero incredibile. Siete pronti a scoprire ogni cosa?

Winsteria Lane esiste davvero? Non tutti lo immaginano

‘Desperate Housewives-i segreti di Winsteria Lane’, è proprio questo il titolo dell’amatissima serie televisiva che, per circa 8 edizioni, ha tenuto compagnia il suo pubblico con drammi, intrighi ed omicidi. Vi siete mai chiesti, però, se la stradina dove si svolgeva la vita delle sei casalinghe esiste davvero? Se si e non vi siete mai dati una risposta, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro.

Forse non tutti lo sanno, ma Winsteria Lane non esiste affatto! Davvero clamoroso, vero? Purtroppo, è così. Quella famosa e deliziosa stradina su cui vi erano tutte le case delle casalinghe non esiste, ma è una semplice ‘ricostruzione’ televisiva. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che le dimore delle sei casalinghe sia stata costruita all’interno degli Universal Studios Hollywood a Los Angeles. Insomma, Winsteria Lane è un vero e proprio set studiato ad hoc per le puntate.

Ve lo sareste mai immaginato un retroscena del genere?