Perché stasera il GF Vip non va in onda stasera? Svelato il motivo del cambio di programma e quando ritornerà in onda: cosa sappiamo.

Aspettavate con ansia anche voi questo momento, vero? Ebbene. Purtroppo, dobbiamo darvi una brutta notizia in merito: la puntata del GF Vip di stasera non va in onda!

Così come la settimana scorsa, dove Alfonso Signorini ha lasciato ampio spazio alla semifinale dalla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, neanche questa sera ci sarà una nuova puntata del GF Vip. Avete letto proprio bene, si! Anche stavolta, infatti, è clamorosamente saltato il doppio appuntamento settimanale del famoso e seguito reality di Canale 5. Niente Gf vip, quindi! La domanda a questo punto sorge spontanea: perché? Per quale motivo, quindi, la Mediaset ha scelto di fare questo cambio di programmazione? E, soprattutto, quando ritornerà in onda? State tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Perché il GF Vip stasera non va in onda? Il motivo

La notizia di questo cambio di programmazione c’era già nell’aria da diverso tempo. E, in effetti, è stato proprio così. Proprio stasera il carissimo pubblico ammiratore del GF Vip dovrà a meno del famoso programma di Canale 5. Perché? La risposta è semplicissima: Alfonso Signorini e gli amatissimi vipponi non saranno in onda. Cos’è successo? Scopriamolo insieme!

A distanza di 5 mesi dall’inizio di questa travolgente edizione del GF Vip, il reality di Canale 5 salta l’appuntamento di questa sera, non andando in onda. Cosa si nasconde, però, dietro a questa decisione? Assolutamente nulla di grave, state tranquilli! Piuttosto, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, a partire da questa sera andrà in onda la nuova fiction con Vanessa Incontrada. Per circa quattro settimane, quindi, il palinsesto di Canale 5 sarà impegnato da ‘Fosca Innocenti’.

A quando la prossima puntata?

Scoperto perché il GF Vip non va in onda stasera, non ci resta che sapere quando ritornerà in onda. Siete curiosi di saperlo anche voi? Ebbene. Alfonso Signorini ritornerà in diretta dallo studio di Cinecittà Lunedì prossimo, proprio nel giorno di San Valentino. Badate bene, però: non è affatto l’unica sorpresa! A quanto pare, a partire dalla settimana prossima, il doppio appuntamento col GF Vip ci sarà, ma cambieranno i giorni. La puntata del Lunedì resterà invariata, sia chiaro. Quella del Venerdì sera, invece, si sposterà al Giovedì.

Sapevate di questo cambio di programmazione?