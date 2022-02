Vite al Limite, il giovane paziente Julian pesava 376 kg e rischiava letteralmente la vita: dopo l’intervento di chirurgia è davvero irriconoscibile.

È iniziata da pochissime settimane la decima stagione di Vite al Limite, in onda ogni Lunedì sera su Real Time, ma il programma ha già regalato delle emozioni pazzesche. Dopo la storia di Nathan e Bianca, il pubblico ha letteralmente perso la testa per quella di Julian Valentine.

Appena trentatreenne, ma con un peso che superava di gran lunga i 350 kg, il giovanissimo Valentine ha raccontato alle telecamere del programma quanto fosse necessario per lui ritornare in forma. Da diverso tempo era sposato, ma purtroppo Julian non riusciva affatto a condurre una vita serena e tranquilla. Le sue condizioni fisiche, infatti, erano davvero insostenibili. E in diverse circostanze era costretto a chiedere aiuto a suo moglie Irma. Cosa si nascondeva dietro ai suoi chili di troppo? Purtroppo, come per la maggior parte dei casi, una storia davvero dolorosa. Vittima di bullismo a partire dai tempi delle medie per via del suo peso e vittima di violenze fisiche da parte del suo patrigno, Julian ha raccontato di aver trovato nel cibo il suo più grande conforto. Adesso, però, non ne può più. E vuole cambiare vita. Scopriamo i dettagli!

Vite al Limite, Julian pesava 376 kg: dopo l’intervento è ritornato a vivere, clamoroso

Alle telecamere di Vite al Limite, Julian non ha affatto perso occasione di raccontare quanto vivere con addosso 376 kg non fosse facile. E di quanto avvertisse il bisogno di ritornare in forma. Dall’Arizona, così, ha deciso di recarsi ad Houston per chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Con un peso esatto di circa 376 kg, il buon Valentine ha dato vita ad un percorso piuttosto sensazionale.

Seppure non sia mancati alti e bassi, al decimo mese di programma Julian è riuscito a pesare ben 319 kg. Facendo segnare, quindi, sulla bilancia 55 kg in meno. Ed avendo il lasciapassare per l’intervento di bypass gastrico. Il vero e proprio colpo di scena, però, avviene qualche mese dopo l’operazione. Al dodicesimo mese, infatti, il buon Valentine è riuscito a pesare 290 kg, segnando un record personale davvero incredibile. Eccolo qui:

Ad oggi, non sappiamo come sia diventato perché su Instagram Julian ha il profilo privato. Quello che, però, ci auguriamo è che dopo Vite al Limite il buon Valentine non abbia perso di vita il suo obiettivo.