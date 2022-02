Dopo anni spunta un retroscena su Soleil Sorge: risale ai tempi di Uomini e Donne, cosa accadde

Prima di approdare al GF Vip 6, Soleil Sorge ha partecipato a Uomini e Donne: la rivelazione di Raffaella Mennoia sul suo provino.

Sono trascorsi diversi anni da quando, appena 21enne, Soleil Sorge diventò un volto noto del piccolo schermo. Era il 2016 e la bella italo americana era seduta tra le corteggiatrici di Luca Onestini a Uomini e Donne.

Il seguitissimo dating show di Canale 5 le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo: oggi Soleil è un’apprezzatissima influencer e ha partecipato a reality come L’Isola dei Famosi ed il GF Vip 6 dove la stiamo vedendo proprio in questi mesi.

Nel reality condotto da Alfonso Signorini è stata da subito una grande protagonista e sicuramente la concorrente più discussa. E’ soprattutto il suo carattere ad attirare l’attenzione del pubblico sia in positivo che in negativo e, prima che termini questa edizione, siamo certi che Soleil ci riserverà tanti altri colpi di scena.

Riguardo alla gieffina si è espressa anche Raffaella Mennoia, tra i più noti autori di Uomini e Donne e braccio destro della De Filippi, in un’intervista a Oggi.

Soleil Sorge, come fu il suo provino a Uomini e Donne: lo rivela Raffaella Mennoia

La Mennoia ha raccontato di ricordare molti dettagli del provino della Sorge nonostante il numero incalcolabile di casting che ha fatto in questi anni: “Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su se stessa. Pensai: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante. Una volta portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga. Le posizioni erano così spinte che avrebbero messo in imbarazzo chiunque”

Vista l’enorme eco mediatica che sta riscuotendo l’avventura di Soleil al GF Vip, Raffaella ha esposto la sua opinione in merito, toccando anche il controverso tasto ‘Alex Belli’: “Diciamo che a Soleil piacciono i panni della cattiva, ma se vieni ripresa 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, prima o poi esce quello che sei davvero. Poi è al centro di questo triangolo con Alex e Delia. In questo senso penso che sia machiavellica, certo, e la morale ci impone di giudicarla spregiudicata, ma in realtà è una donna single che sta giocando le sue carte, e usa una strategia in un gioco di strategia. Tutti danno la colpa a lei, ma è Alex Belli quello impegnato”.

Nel bene e nel male, la personalità di Soleil ha dato un’impronta molto forte a questa sesta edizione del GF Vip; voi condividete il pensiero di Raffaella Mennoia su di lei?