Lutto nel mondo della televisione, è morta la storica conduttrice: triste annuncio

Lutto nel mondo della televisione, è morta la storica conduttrice televisiva: il triste annuncio sconvolge l’intero ambiente

È un giorno triste per il mondo dello spettacolo. L’intero ambiente colpito da un terribile lutto. La nota presentatrice si è spenta dopo aver lottato a lungo con una malattia. La notizia ha sconvolto tutti. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato un annuncio del genere. Il suo ricordo resterà per sempre indelebile.

Morta la storica conduttrice: televisione in lutto

Il mondo della televisione colpito da un terribile lutto. La famosissima conduttrice, pioniera di una nota trasmissione televisiva, si è spenta dopo aver lottato a lungo con una malattia. La notizia è stata annunciata nella giornata di ieri e oggi si sono tenuti i funerali. La sua scomparsa ha letteralmente sconvolto l’ambiente. La conduttrice era amatissima dal pubblico e ovviamente anche dai suoi colleghi. Il suo ricordo resterà per sempre indelebile.

La persona scomparsa ieri è Donatella Raffai, storica conduttrice di “Chi l’ha visto” e dell’antesignano “Telefono giallo”. La famosa presentatrice si è spenta a 78 anni dopo aver combattuto a lungo con una malattia. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dal marito: “Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”.

I funerali della famosa conduttrice si sono tenuti oggi a Roma nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia. Prima della funzione, la bara è stata esposta al pubblico per circa un ora. La morte della Raffai ha completamente sconvolto l’ambiente. Nonostante la presentatrice stesse lottando a lungo con una malattia, nessuno si sarebbe aspettato di ricevere una notizia del genere.

La Raffai era molto apprezzata nell’ambiente. Ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo come attrice nel film “Dolci inganni”. Ha poi lavorato nel settore discografico come responsabile delle pubbliche relazioni e curatrice d’immagine di alcuni cantanti. Ha affiancato Nada e Claudio Baglioni, allora ancora esordienti.

Nel 1971 approda in Rai, lavorando prima in Rai e poi in televisione. Nel piccolo schermo diventa famosa con “Telefono giallo” e soprattutto con “Chi l’ha visto”, con il quale nel 1990 vince sia il Telegatto che l’Oscar TV come personaggio televisivo femminile dell’anno.