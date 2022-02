Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di C’è posta per te di Sabato 12 Febbraio? Risate assicurate: ne vedremo delle belle.

Siete pronti al fantastico ritorno di C’è posta per te? A distanza di due settimane dalla messa in onda dell’ultima puntata, il people show di Maria De Filippi è pronto a ritornare in onda.

A partire dalle ore 21:30 di Sabato 12 Febbraio, Maria De Filippi sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento di C’è posta per te. Quali sono le storie che verranno raccontate nel corso della puntata di questa sera? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Quello che, però, possiamo confermarvi è che le anticipazioni ci fanno chiaramente intendere che sarà una puntata davvero imperdibile. Sapete perché? La risposta è davvero semplicissima: gli ospiti previsti per questa sera sono fenomenali. Vi garantiamo che le risate sono davvero assicurate. Scopriamo insieme ogni cosa.

Anticipazioni C’è posta per te del 12 Febbraio: grandissimo colpo, ci sarà anche lei!

Se fino a questo momento abbiamo assistito a degli appuntamenti imperdibili di C’è posta per te, vi assicuriamo che quello di questa sera, Sabato 12 Febbraio, lo sarà ancora di più. A rendere indimenticabile questo nuovo appuntamento del people show, infatti, non saranno soltanto tutte le storie che verranno raccontate dalla padrona di casa, ma anche gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo.

Le anticipazioni della puntata di C’è posta per te di Sabato 12 Febbraio, infatti, prevedono due pezzi grossi della televisione italiana. Insomma, un vero e proprio grosso colpo! A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: chi sono gli ospiti di questa sera? Ebbene. Come mostrato dal profilo social ufficiale del programma, i personaggi tv di stasera sono: Luciana Littizzetto, che sicuramente ne combinerà una delle sue, e Raimondo Todaro e Francesco Tocca, attualmente entrambi nel cast di Amici. Insomma, ne vedremo davvero delle belle.

Insomma, non c’è proprio il bisogno di dirlo e ripeterlo: l’appuntamento di C’è posta per te di questa sera è davvero imperdibile. Noi di sicuro non ce lo perderemo, voi?