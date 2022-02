È stato uno dei tronisti più corteggiati di tutta la storia di Uomini e Donne: dopo l’addio alla tv ha cambiato vita, cosa fa.

Da quanti anni va in onda Uomini e Donne? Decisamente tantissimi! Come altrettanto diversi e numerosi sono stati i protagonisti che vi hanno preso parte. Tra corteggiatrici e corteggiatori e tronisti e troniste, il dating show ha visto alternarsi nel suo studio tantissimi ragazzi e ragazze.

Nel corso di queste edizioni di Uomini e donne, il suo pubblico ha avuto la possibilità di affezionarsi a ciascuno dei suoi protagonisti. Alcuni di loro hanno saputo cavalcare l’onda del successo. Ed adesso sono diventati dei volti amatissimi da tutti noi. Altri, invece, nonostante il successo riscontrato, hanno completamente detto ‘addio’ alle telecamere. Ed hanno preferito dedicarsi ad altro. Tra questi, c’è proprio lui: Fernando Vitale, uno dei tronisti più corteggiati in tutta la storia di Uomini e Donne. Arrivato nel programma come corteggiatore e divenuto poi tronista, il buon Vitale è stato amatissimo. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Siamo riusciti a rintracciarlo su Instagram. E, a quanto pare, sembrerebbe che la sua vita oggi sia cambiata radicalmente. Scopriamo insieme cosa fa.

È stato uno dei tronisti più corteggiati di Uomini e Donne: eccolo oggi, la sua vita è cambiata

Per tutti gli appassionati ed amanti di Uomini e Donne, Fernando Vitale è davvero indimenticabile. Giunto nella trasmissione come corteggiatore di Michela Lombardo, il bel napoletano ha avuto la possibilità di sedersi sull’ambitissima sedia rossa del programma subito dopo il ‘no’ rifilato alla giovane donna. Ed, in men che non si dica, è diventato uno dei tronisti più corteggiati di Uomini e Donne. Tante sono state le donne che sono scese per lui, ma nessuna di loro ha però conquistato il suo cuore. Qualche tempo l’inizio della sua esperienza, infatti, Fernando ha salutato il programma. Ad oggi, però, cosa fa?

A distanza di anni dalla sua partecipazione al programma, abbiamo rintracciato Fernando Vitale su Instagram. Ed abbiamo scoperto che, ad oggi, la sua vita è molto cambiata. Non soltanto è padre di una splendida bambina, ma è anche un affermato deejay.

Anche voi lo amavate come tronista?