Chi è Jonathan Bazzi: dall’infanzia alla laurea, dalla diagnosi della malattia al successo come scrittore

Sarà ospite a Verissimo oggi 12 febbraio Jonathan Bazzi, autore dei libri “Febbre” e “Corpi minori”: conoscete la sua storia?

Conosciamo meglio lo scrittore Jonathan Bazzi, che oggi vedremo ospite per la prima volta a Verissimo. L’8 febbraio è uscito il suo secondo libro Corpi minori, dopo il successo ottenuto con il primo romanzo Febbre, scritto nel 2019.

Leggi anche—->>>Sanremo 2022, chi è Matteo Romano: età, dov’è nato, studi, il successo su Tik tok, singoli

Nato a Milano nel 1985, Jonathan è cresciuto a Rozzano dove ha vissuto con la mamma Concetta e la sorella più piccola dopo la separazione dei genitori. Una realtà locale che certamente non aiuta, caratterizzata da tanti problemi sociali.

Al Corriere della Sera, lo scrittore aveva confessato: “Per anni mi sono vergognato di casa mia e le volte che qualcuno mi riaccompagnava a casa mi facevo lasciare nella zona delle villette. Non volevo che scoprissero che abitavo nelle case dell’Aler, troppo identificative di povertà”.

Quando sua madre iniziò a lavorare come donna delle pulizie, lui andò a vivere con i nonni materni e a 14 anni iniziò a lavorare presso una signora che forniva il materiale per montare le catenelle per gli occhiali e dove lavorava anche sua nonna.

Con il padre Roberto, poliziotto, attualmente non ci sono contatti. Il coming out diretto non l’ho mai fatto, gli ha parlato mia nonna”, racconta Bazzi.

Jonathan Bazzi, chi è il famoso scrittore ospite a Verissimo e da cosa nascono i suoi libri

Laureato in Filosofia, Bazzi collabora dal 2015 varie con testate giornalistiche e riviste tra cui Gay.it, Vice, The Vision, e Il Fatto.it.

Leggi anche—–>>>Qual è il titolo di studio di Noemi? In che cosa ha conseguito la laurea: davvero pazzesco!

Il suo primo successo come scrittore di romanzi risale al 2019, quando pubblica il libro autobiografico Febbre, finalista al Premio Strega 2020. Qui l’autore racconta della scoperta, fatta nel 2016, di aver contratto l’HIV dopo una febbre che lo colpì per quasi un mese.

“Non sono il paziente che prende atto e si adegua, che convive con un segreto che centuplica l’importanza della diagnosi”, aveva spiegato al Corriere della Sera.

In coppia da quasi 10 anni, Bazzi ha rivelato che c’è anche il suo fidanzato tra i protagonisti del suo secondo romanzo Corpi minori: “Marius rappresenta l’amore tanto atteso e immaginato. Passati i primi mesi di idillio però, qualcosa s’incrina. Questo perché nessun esemplare può essere all’altezza della grandiosità del sogno”.

“È un libro su Milano – ogni capitolo porta il nome di una sua via o piazza – ed è un libro sull’amore, ovvero la più ostinata delle nostre ossessioni. Sul mostro che ogni amore – soprattutto ogni grande amore – custodisce, e qualche volta scatena”, aveva scritto su Instagram.

Leggi anche—–>>>Roberta Capua, in tv la vediamo così ma com’era tanti anni fa? La foto lascia tutti a bocca aperta

Non perdetevi l’intervista di Silvia Toffanin a Jonathan Bazzi oggi pomeriggio a Verissimo!