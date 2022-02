Luca Argentero, la notizia che tutti aspettavano: grande gioia per l’attore

Arriva la notizia che tutti aspettavano su Luca Argentero, grandissima gioia per il famoso attore: ecco cos’è successo

I fan sono in visibilio. Nessuno si sarebbe aspettato un annuncio del genere. Forse non se lo sarebbe aspettato nemmeno il famosissimo attore. Per lui, però, è una gioia grandissima. È probabilmente una delle notizie più belle che ha mai ricevuto nella sua carriera. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Luca Argentero, la notizia che tutti aspettavano

Luca Argentero è uno degli attori più famosi della televisione italiana, nonchè uno dei più amati dal pubblico. È divenuto famoso in seguito alla partecipazione al reality show “Grande Fratello”, dove giunse al terzo posto. In seguito ha studiato recitazione ed ha esordito nella serie televisiva “Carabinieri“. Argentero è stato protagonista sia in televisione che al cinema. Attualmente è impegnato con la serie televisiva di successo “Doc – Nelle tue mani“, in onda in prima serata su Rai 1.

“Doc – Nelle tue mani” è una serie tv amatissima dagli italiani. È giunta alla seconda stagione ed è scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli. La trama è incentrata sulla storia del medico Andrea Fanti (interpretato dall’attore Luca Argentero), che lavora come primario del reparto Medicina Interna al Policlinico Ambrosiano a Milano. Un giorno viene sparato in testa dal padre di un suo paziente, riesce a sopravvivere, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita trascorsi. Andrea si trova così costretto a ricominciare da capo.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia bellissima per Argentero. La quarta puntata di “Doc – Nelle tue mani” 2, andata in onda giovedì 10 febbraio 2022, ha conquistato 6.344.000 spettatori, pari ad uno share del 28.9%. La serie tv della Rai ha addirittura superato gli ascolti della partita di calcio di Coppa Italia, andata in onda contemporaneamente su Canale 5.