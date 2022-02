Luciana Littizzetto è famosissima, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata: chi è l’ex compagno e quanti figli hanno insieme.

È giunto il Sabato sera. E questo, si sa, vuol dire solo una cosa: C’è posta per te. A distanza di ben due settimane dalla messa in onda della sua ultima puntata per la finale di Sanremo 2022, il programma di Maria De Filippi è pronto a regalare una serata emozionante.

Leggi anche –> Luciana Littizzetto, il doloroso episodio: “Non è stato semplice…”

Ospite indiscussa di questa nuova puntata di C’è posta per te, vi è proprio lei: Luciana Littizzetto! Così come l’anno scorso, l’amatissima conduttrice e comica torinese è pronta a fare il suo ritorno dello studio televisivo. E a regalare dei momenti super divertenti. In attesa, però, di poter scoprire cosa accadrà stasera e, soprattutto, a chi sarà indirizzata la sua posta, siete curiosi di scoprire qualche cosa in più su di lei? Appurato che il suo successo è impressionante e che è amatissima da tutto il pubblico italiano, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Se siete desiderosi di scoprilo, questo è l’articolo che fa proprio al caso vostro. Scopriamo insieme, infatti, chi è il suo ex compagno. E quanti figli hanno insieme.

Leggi anche –> Luciana Littizzetto, impensabile: qual è il suo titolo di studio e qual è stato il suo primo lavoro

Luciana Littizzetto, conoscete tutto della sua vita privata?

Diciamoci la verità: Luciana Littizzetto non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Nata a Torino il 29 Ottobre del 1964, attualmente è uno dei volti più amati della televisione italiana. Conduttrice televisiva e radiofonica, comica, umorista, scrittrice e chi più ne ha, più ne metta, la simpaticissima Littizzetto è un’artista a 360 gradi. Vi siete mai chiesti, però, di conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata?

Leggi anche –> Perché il figlio di Luciana Littizzetto scomparve per 5 giorni: il motivo vi lascerà di stucco

Seppure sia amatissima e a tutti gli effetti un personaggio pubblico, Luciana Littizzetto non ama tanto parlare della sua vita privata. A quanto pare, sembrerebbe che ad oggi sia single, ma che in passato abbia avuto una relazione piuttosto duratura. Dal 1997 al 2018, infatti, l’amatissimo volto tv è stata legata a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. Circa 4 anni fa, però, è arrivato l’annuncio della fine della loro storia d’amore. La coppia ha dei figli? Assolutamente si! Luciana e Davide hanno due figli in affido.

Lo sapevate?