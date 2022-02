Maria De Filippi nel cast di famosi film: ricordate dove l’abbiamo vista?

Maria De Filippi non è solo un’ottima conduttrice, ma negli anni passati è stata presente anche nel cast di famosi film: ricordate dove l’abbiamo vista?

Maria De Filippi, dobbiamo dirlo, è la regina della televisione. Da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo ha condotto numerosi programmi e ne conduce altrettanti oggi. È proprietaria con RTI della società di produzione televisiva Fascino PGT, che realizza varie trasmissioni per i canali Mediaset, tra cui tutte quelle condotte da lei e dal marito e cofondatore Maurizio Costanzo.

Adesso è al timone di Uomini e donne, C’è posta per te, Amici, è tra i giudici del talent Tu si que vales, e riveste questo ruolo insieme a Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, e non manca lei, Sabrina Ferilli, nel ruolo di giudice popolare. La De Filippi è una garanzia, perchè tutti i programmi che conduce sono un successo. Ma sapete che nel corso della sua lunga carriera è stata presente anche nel cast di famosi film? Per caso, ricordate dove l’abbiamo vista?

Maria De Filippi, ricordate in quali film l’abbiamo vista? Sono tutti famosissimi

Tutti amano Maria De Filippi ed è impossibile non farlo. La conduttrice non smette di stupirci e soprattutto conquistarci. E’ lei la regina della televisione italiana. Conduce al momento Uomini e donne, Amici, C’è posta per te.

Nei mesi scorsi l’abbiamo vista in veste di giudice a Tu si que vales. In tutti i suoi programmi è sempre pronta ad aiutare e sostenere chi vi partecipa, dagli allievi del talent show ai protagonisti di Uomini e donne. E ancora, a C’è posta per te, programma del sabato sera, riesce spesso a far sì che le persone che arrivano riescano a riallacciare un rapporto con coloro che chiamano. Maria in questi lunghi anni di carriera è stata anche presente nel cast di alcuni famosi film: ricordate in quali?

La conduttrice ha ‘recitato’ nei panni di se stessa in Natale sul Nilo e in Finalmente la felicità, al cinema. In televisione l’abbiamo vista nel secondo episodio della decima stagione de I Cesaroni e nella serie tv Untraditional di Fabio Volo. Vi ricordate queste sue partecipazioni?