Le anticipazioni della terza puntata de L’amica Geniale di Domenica 20 Febbraio: bruttissima notizia per Elena, questo non se lo sarebbe mai aspettata.

Davvero incredibile questa seconda puntata de L’Amica Geniale, vero? Badate bene: i colpi di scena non sono affatto finiti qui. Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che la terza puntata sia ricca di tantissime cose che la renderanno davvero imperdibile.

Giunta alla stagione finale de L’amica geniale, la serie tv tratta dagli omonimi romanzi di Elena Ferrante sta facendo compagnia il pubblico italiano nelle ultime settimane con delle puntate davvero imperdibili. Lo sono state quelle che sono andate in onda in questi ultimi quindici giorni. E lo saranno anche quelle che, invece, andranno in onda prossimamente. A tal proposito, avete visto cosa accadrà nel corso della puntata di Domenica 20 Febbraio? Nell’appuntamento di questa sera, c’è da ammetterlo, è accaduto davvero di tutto, ma cosa dobbiamo aspettarci dalla terza puntata? Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

L’amica geniale, la terza puntata del 20 Febbraio: le anticipazioni

Non prendete appuntamenti per Domenica 20 Febbraio: la terza puntata de L’amica geniale, vi assicuriamo, sarà davvero imperdibile. Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

Nel quinto episodio, intitolato ‘Terrore’, vedremo dei forti scontri tra Pietro ed Elena. A causarli, da quanto si legge dalle anticipazioni, non sembrerebbe essere stato l’appoggio della giovane donna alla causa femminista, ma anche l’arrivo di Pasquale e Nadia a Firenze. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che, per tutta la durata del loro soggiorno in città, Pasquale abbia dei forti scontri con Pietro, tanto da costringere quest’ultimo a dire alla sua futura moglie di non volere vedere più episodi del genere.

Nel sesto episodio, infine, Elena riceverà una bruttissima notizia dalla sua amica Lila. Quest’ultima, infatti, sembrerebbe che sia fortemente intenzionata ad portare a galla la relazione di Elisa, sorella di Elena, con Marcello Solara. E così decide di avvisare l’amica di quanto sta accadendo a Napoli. Siete curiosi di sapere la sua reazione? La risposta è semplicissima: Elena deciderà di ritornare a Napoli per affrontare da vicino sua sorella. Cosa accadrà?

Come potete vedere, quindi, la terza puntata de L’amica geniale sarà davvero imperdibile. Noi non ce la perderemo, voi?