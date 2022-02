Maria De Filippi, il retroscena svelato da Luciana Littizzetto: “Lo fa sempre”

Luciana Littizzetto ha svelato un inedito retroscena sull’amica e collega Maria De Filippi: “Lo fa sempre”, ecco le sue parole

Pochi conoscono la famosa conduttrice televisiva come la conosce la Littizzetto. Le due, oltre che colleghe, sono anche grandi amiche. Il loro rapporto va oltre dal piccolo schermo. Spesso si sentono anche telefonicamente. La Littizzetto ha svelato un retroscena sulla sua amica e collega.

Il retroscena su Maria De Filippi

Maria De Filippi e Luciana Littizzetto, oltre che colleghe, sono due grandi amiche. Lucianina – com’è solito chiamarla il collega Fabio Fazio – da anni lavora in Rai, conducendo, proprio insieme a Fabio, il programma televisivo “Che tempo che fa”. Solo una volta all’anno la Littizzetto fa uno ‘strappo alla regola’, concedendosi un’ospitata in un programma televisivo della rete del Biscione. Quel programma è “C’è posta per te“, condotto proprio da Maria De Filippi.

Ieri sera, nella puntata del noto people show della De Filippi, è stata ospite proprio Luciana Littizzetto. La co-conduttrice di “Che tempo che fa” ha mandato la posta ad Alex Belli e Francesca Cipriani, ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In studio ovviamente c’è stato un momento super esilarante. La Littizzetto ha regalato un momento di spensieratezza, com’è solita fare quando è ospite del programma di Maria De Filippi.

In studio, però, è stata protagonista anche di un siparietto con la sua amica e collega. La Littizzetto si è presentata in studio in veste di “postina” ed ha fatto alcune domande ‘scomode’ alla conduttrice: “È lei che quando canta stacca l’intonaco?”, ha chiesto la Littizzetto alla De Filippi, per poi alzare ulteriormente il tiro: “È lei che un giro con Argentero se lo farebbe volentieri ma poi la moglie si incazza?”.

La Littizzetto ha poi svelato anche un aneddoto sulla De Filippi: “Volevo farti gli auguri per il compleanno con Fabio Fazio, ma il numero che avevo non era più quello giusto. Sei proprio scimunita. Cambia continuamente numero di cellulare, ho metà della rubrica con i numeri di Maria De Filippi. Ora mi hanno dato il numero nuovo e l’ho segnato come ‘Minc***’”.