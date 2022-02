Ricordate Michele Bravi ad X-Factor? Ha vinto la settima edizione

Michele Bravi ha vinto la settima edizione di X-Factor: ricordate com’era allora il cantautore?

Michele Bravi ha partecipato alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo nel 2022. Sul palco dell’Ariston ha cantato il brano Inverno dei fiori. Alla serata finale si è classificato al decimo posto.

Questa non è la sua prima partecipazione alla kermesse, bensì la seconda ed è stato più volte ospite. Nel 2017 il cantautore era tra i big in gara con il brano Il diario degli errori. In quell’occasione si è posizionato al quarto posto. Bravi è giovanissimo, ha 25 anni. E’ sempre stato un appassionato di musica, inizia cantando nel coro dei bambini della sua città e studiando chitarra e pianoforte. Ma il successo e la notorietà ha avuto inizio quando ha partecipato alla settima edizione di X-Factor, risultando il vincitore. Ricordate com’era allora?

E’ sempre stato un appassionato di musica, Michele Bravi era piccolo quando ha cominciato cantando nel coro dei bambini della sua città, studiando chitarra e pianoforte. La notorietà è arrivata grazie alla partecipazione al talent show X-Factor.

Entra ufficialmente nel cast della settima edizione nel 2013, e viene inserito nella categoria Under Uomini (16-24) capitanata da Morgan. Durante il programma viene notato da Tiziano Ferro che scrive per lui, insieme a Zibba, La vita e la felicità, l’inedito che lo porterà poi alla vittoria. Ma ricordate com’era allora?

Vediamo il cantautore in un momento della serata finale del talent show, quando, proprio in quella importante serata, è stato annunciato vincitore. Rispetto ad oggi, appare molto diverso. Era più giovane e aveva un look più classico, con una chioma corta. Adesso, ha i capelli più lunghi e li porta sul riccio e ha uno stile diverso. I cambiamenti ci sono stati e sono evidenti. Michele Bravi ha vinto la settima edizione di X-Factor, talent che è stato per lui un trampolino di lancio verso il successo. Il singolo che l’ha portato alla vittoria, La vita e la felicità, raggiunge subito dopo la prima posizione nella classifica FIMI e il 24 gennaio 2014 viene certificato disco d’oro per aver superato la soglia delle 15.000 copie vendute.