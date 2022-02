Vedere la mamma di Simona Ventura vi incanterà: sapete che lavoro faceva?

Il post di Simona Ventura su Instagram immortala la famosa conduttrice tv insieme alla sua amatissima mamma: l’avete mai vista?

La conosciamo come una delle conduttrici televisive più in gamba del mondo dello spettacolo: dalla fine degli anni ’80, Simona Ventura (nota anche come SuperSimo) è diventata un pilastro della tv italiana dimostrando la sua attitudine alla telecamera in decine e decine di occasioni.

Leggi anche——>>>Ricordate chi era il compagno di Simona Ventura? I motivi della rottura

Nata il 1° aprile del 1965 in provincia di Bologna, è stata al timone di programmi che hanno fatto la storia: Quelli che il calcio, L’Isola dei Famosi, X Factor, Le Iene, solo per citarne qualcuno.

Dopo il matrimonio terminato con Stefano Bettarini, padre dei suoi due figli, la Ventura ha vissuto una relazione con Gerò Carraro ed oggi è felice accanto al giornalista Giovanni Terzi.

Legatissima ai suoi affetti familiari, ha una sorella di nome Sara, anche lei volto noto del piccolo schermo di cui vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo. Proprio riguardo alla sua famiglia d’origine, sapete chi è la sua mamma? La conduttrice di Citofonare Rai 2 ha pubblicato in queste ore una foto in cui le è accanto, che spettacolo!

Avete mai visto la mamma di Simona Ventura? Meravigliose entrambe!

Per celebrare il compleanno della mamma Anna Pagnoni, Simona ha dedicato alla donna un post con dei pensieri pieni di amore.

Leggi anche——>>>Cosa faceva Simona Ventura prima del successo in televisione? Salta fuori un retroscena incredibile

“Puoi essere piuma o puoi essere ferro, essere simpatica o insopportabile, dolce o durissima, testarda o amorevole…Una cosa però è certa…Sei il perno della nostra vita. Buon compleanno mamma”, si legge nella didascalia all’immagine.

Come potete constatare voi stessi, la madre della conduttrice è davvero una donna stupenda e anche molto elegante. Sposata con Rino, papà di Simona, la coppia vive a Chivasso, in provincia di Torino.

Proprio qui, in passato, la signora Anna gestiva un negozio d’abbigliamento e forse è per questo che sfoggia una classe nel vestire non comune.

Avete visto quanto sono belle madre e figlia insieme? Complimenti a due donne davvero splendide!