Alfonso Signorini è apparso in famosi film: ricordate dove l’abbiamo visto?

Alfonso Signorini ha partecipato a due famosi film, ricordate dove abbiamo visto il conduttore?

Alfonso Signorini è attualmente il conduttore del Grande Fratello Vip. La nuova edizione del reality è partita il 14 settembre ed è in corso, dovrebbe concludersi il 14 marzo. Il timone è stato affidato per il terzo anno consecutivo all’amato giornalista, nonchè direttore della rivista settimanale Chi.

Signorini dopo la laurea in Lettere classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore e in seguito la laurea specialistica in Filologia medievale e umanistica, diventa insegnante di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia. Lascia la professione di insegnante per dedicarsi a quella di giornalista. Oggi vanta una ampia carriera, tanto da essere riuscito ad arrivare a lavorare in televisione. L’abbiamo visto in numerosi programmi televisivi, ma forse non tutti ricordano che è apparso anche in due famosi film: per caso, sapete dirci in quali?

Dal 2020 Alfonso Signorini è al timone del Grande Fratello Vip, prima ancora vestiva il ruolo di opinionista del reality. Per lui questo è un grande salto e in veste di presentatore è impeccabile. Quest’anno, come più volte ha dichiarato e come abbiamo già avuto modo di constatare, il programma ha assunto una linea meno bacchettona.

Signorini vanta una grande carriera, ha lavorato come professore per poi dedicarsi alla professione di giornalista ed è oggi il direttore dell’importante rivista settimanale Chi. L’abbiamo visto in numerosi programmi, come opinionista, conduttore, ospite, ma in passato l’abbiamo anche visto in una veste diversa. Molti non lo ricorderanno, ma ha ‘recitato’ anche al cinema, esattamente in due famosissimi film: sapete dirci per caso di quali stiamo parlando?

Signorini ha ‘recitato’ in Commediasexi nel 2006 di Alessandro D’Alatri e in Vacanze di Natale a Cortina nel 2011 di Neri Parenti. Attenzione, però, perchè in questi famosi film ha vestito i panni di se stesso. Il conduttore del GF Vip, a quanto pare, si è cimentato anche nell’arte della recitazione, anche se, come abbiamo già detto, non ha interpretato nessun personaggio. Ricordate la sua partecipazione in queste pellicole?