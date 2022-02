Gianluca Costantino, concorrente del GF Vip: sapete in che cosa è laureato?

Gianluca Costantino è entrato da qualche settimana al GF Vip: sapete in che cosa è laureato?

In questi mesi al GF Vip ci sono stati nuovi ingressi. Gli ultimi concorrenti entrati sono Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Entrambi sono molto ‘famosi’ sui social, in particolare Antonio su tiktok.

Sono poco meno di tre settimane di permanenza, ma sono già in nomination. E proprio questa sera, uno tra Antonio, Gianluca o Kabir abbandonerà per sempre la casa. In questi giorni abbiamo visto che i due giovani hanno stretto confidenza un po’ con tutti, anche se le incomprensioni non sono mancate. Costantino è il migliore amico di Alessandro Basciano e appena entrato ha fatto certamente colpo. All’inizio ha detto che gli piaceva Soleil, ma subito dopo ha riferito di provare un interesse per Jessica. Ma queste affermazioni non hanno trovato prova, perchè il concorrente si è poi avvicinato a Delia Duran. Anche se, quest’ultima, proprio negli ultimi giorni, ha avuto un contatto con Medugno. Cosa succederà adesso? Staremo a vedere. Ma cosa sappiamo di Gianluca? Sapete che è laureato? Scopriamo insieme in che cosa.

GF Vip, Gianluca Costantino ha conseguito la laurea: sapete in che cosa?

Gianluca Costantino è un concorrente del GF Vip. Al momento è in nomination con Kabir e Antonio Medugno, quindi, uno fra i tre abbandonerà la casa. Quando Gianluca è entrato, ha palesato il suo interesse per Soleil, ma subito dopo l’ha manifestato per Jessica e per Delia.

Con quest’ultima c’è stato un forte avvicinamento durante una festa in piscina, anche se, sembrerebbe che la modella si sia avvicinata adesso ad Antonio. Ma cosa sappiamo di Gianluca? Sapete in che cosa è laureato? Classe 1988, è nato a Napoli ed è diventato famoso nel mondo della moda e di conseguenza anche su Instagram. Attualmente figura come testimonial di un importante casa di moda, principalmente per la linea di intimo.

Costantino è laureato in economia e finanza, ma negli anni ha approfondito la sua passione per lo sport, diventando un personal trainer, come si legge anche dalla sua biografia sui social. E’ evidente che il concorrente sia un grande appassionato di sport, anche in casa si allena spesso, mostrando un fisico scolpito.