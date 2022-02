Chi è Andrea Bosca, Teodoro in Makari 2: qual è il ‘dettaglio’ che lo distingue come attore

Lo stiamo vedendo nella seconda stagione della fiction Makari: scopriamo chi è l’affascinante attore Andrea Bosca, volto di Teodoro Bettini.

E’ tornata su Rai 1 l’amatissima serie Makari, con una seconda stagione imperdibile. Il giornalista Saverio Lamanna (interpretato dal bravissimo Claudio Gioè) è quindi di nuovo alle prese con intricati casi tutti da investigare.

Leggi anche—–>>>Ester Pantano, chi è l’attrice della serie Màkari che interpreta Suleima: sapete come ha iniziato a recitare?

Non mancherà l’intreccio sentimentale: il protagonista è ancora innamorato di Suleima (Ester Pantano), ma stavolta dovrà fare i conti con un bel po’ di gelosia. La donna, infatti, tornata in Sicilia per il suo progetto La città del Sole, si è presentata con il suo affascinante capo Teodoro Bettini.

Ad impersonare quest’ultimo è l’attore Andrea Bosca, new entry nel cast della serie, affermatosi come attore a partire dalla fine degli anni ’90. Il suo esordio in tv risale però al 2004, ricordate dove? Ripercorriamo questa ed altre tappe della sua magnifica carriera.

Andrea Bosca, tutte le curiosità sull’attore che recita in Makari 2: età, vita privata e tanto altro

Nato a Canelli, in provincia di Asti, il 14 luglio del 1980, Andrea Bosca ha 41 anni. Diplomatosi alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Torino, ha cominciato a lavorare a teatro nel 1998 con L’amore per sempre, dedicata a Giovanni Testori.

Leggi anche——>>>Claudio Gioè, sapete che titolo di studio ha? Non avreste mai indovinato

Come dicevamo, nel 2004 approda in tv: recita nella famosa miniserie Rai di Lodovico Gasparini Don Bosco e nella serie tv di Canale 5 Cuore contro cuore di Riccardo Mosca. Conquista definitivamente il pubblico interpretando nel 2006 il personaggio di Guido Albinati in Raccontami, serie di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco.

Quando nel 2007 prende parte alla fiction Zodiaco al fianco di Antonia Liskova, arriva per lui anche l’occasione del grande schermo. Ha recitato infatti nel film commedia Amore, bugie & calcetto – l’Abc della vita moderna di Luca Lucini con Claudio Bisio.

Elencare le innumerevoli le tappe della sua carriera sarebbe impossibile, ma per rendersi conto del talento straordinario di Bosca basta pensare che anche all’estero ha saputo dimostrare le sua capacità. Tanti i progetti internazionali di cui ha fatto parte come Romeo e Giulietta, Medici – Master of Florence e la serie Quantico di Russell Lee Fine, prodotta da ABC USA. Ciò che lo rende un attore davvero eccezionale è infatti la sua capacità di recitare anche in inglese, francese e spagnolo.

Della sua vita privata sappiamo che ha una sorella di nome Elena e che i suoi genitori, Michelina e Sergio, sono proprietari di una pasticceria molto famosa. Non si sa se attualmente l’attore piemontese sia impegnato a livello sentimentale, ma per tre anni ha avuto una relazione con la collega Valeria Bilello.

Leggi anche——>>>È Peppe in ‘Makari’, chi è Domenico Centamore: ricordate in quale serie l’abbiamo già visto?

A voi sta piacendo Andrea Bosca nel ruolo di Teodoro?