Ha vestito i panni della mitica Charlie nel famoso ‘Top Gun’, ma avete visto com’è diventata oggi? Rivederla vi farà un certo effetto: eccola.

È un vero e proprio cult, non c’è che dire! Stiamo parlando proprio di Top Gun, famosissimo film del 1986 ed ancora oggi amatissimo con protagonista indiscusso un giovane Tom Cruise e tantissimi altri straordinari attori.

Leggi anche –> Voce amatissima di Amici nel 2007, com’è la sua vita oggi lontano dai riflettori? Cosa fa

Nonostante siano passati poco meno di 40 anni dalla sua prima pubblicazione, Top Gun continua ad essere un film davvero amatissimo. È proprio per questo motivo che la messa in onda in chiaro di qualche settimana fa ha reso entusiasti e felici tutti i suoi ammiratori. Anche voi non avete potuto fare a meno di guardarlo, vero? Come darvi torto! Se, però, vi siete chiesti come sia diventata oggi la splendida Charlie, siamo pronti a darvi una risposta. Appurato che, a distanza di 36 anni, Tom Cruise continua ad essere bellissimo e un attore di successo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua collega? Sappiamo bene che, dopo il successo di Top Gun, anche la sua Charlie ha cavalcato la cresta dell’onda. Ad oggi, però, com’è diventata? Siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Kelly McGillis di qualche anno fa. Resterete davvero senza parole!

Leggi anche –> Qui era all’inizio della sua carriera, oggi è un’amatissima conduttrice: l’avete riconosciuta?

Com’è cambiata in tutti questi anni la Charlie di Top Gun?

Tutti l’hanno amata nei panni di Charlie in Top Gun, è proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che si chiedono come sia diventata oggi a distanza di ben 36 anni dall’uscita del film. Tom Cruise lo conosciamo benissimo e sappiamo tutti cosa e come sia diventato, ma della bella Kelly McGillis, invece, cosa sappiamo?

Leggi anche –> Cavalca la cresta dell’onda intorno ai primi anni del 2000, che fine ha fatto oggi? In molti se lo chiedono

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che subito dopo il successo riscontrato da Top Gun la bella Kelly abbia cavalcato ancora di più la cresta dell’onda. Non soltanto, infatti, in tantissimi altri film di un certo calibro, ma anche in diversi prodotti televisivi di successo. Ad oggi, sembrerebbe non avere alcun canale social, ma noi siamo riusciti ugualmente a rintracciare un suo scatto che ce la mostra ai giorni nostri. Eccola qui:

Sempre incantevole, non trovate?