Veste i panni di Bruno Soccavo ne L’Amica Geniale, ma sapete chi è Francesco Russo? Quando e dove è nato, vita privata e laurea.

Il suo pubblico non aspettava altro che il suo ritorno. E, finalmente, è arrivato. A distanza di qualche ora dalla seconda puntata de L’Amica Geniale, i telespettatori dell’amata serie televisiva non possono credere a tutto quello che è successo nel corso del secondo appuntamento.

Questa che sta andando in onda in queste ultime settimane, lo sappiamo benissimo, sarà l’ultima stagione de L’amica geniale. Con il capitolo ‘Storia di chi resta e di chi fugge’, infatti, terminano i romanzi di Elena Ferrante. E, di conseguenza, anche le avventure di Elena e Lila giungeranno al termine. In attesa, però, di scoprire come saluteranno il loro pubblico le due giovanissime attrici, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su uno dei protagonisti indiscussi di questa terza stagione? Stiamo parlando proprio di lui: Bruno Soccavo, titolare della fabbrica dove lavora Lila. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? A partire da quando e dove è nato fino al suo titolo di studio conseguito, ecco tutti i dettagli.

Leggi anche –> Dove è stata girata L’Amica geniale 3: i luoghi della fiction

Chi è Francesco Russo, Bruno Soccavo ne L’Amica Geniale: cosa sappiamo

Ne L’Amica Geniale veste i pandi Bruno Soccavo, proprietario della fabbrica dove lavora Lila, ma chi è nella realtà Francesco Russo? Forse non tutti lo sanno, ma seppure sia giovanissimo l’attore campano vanta di una carriera davvero memorabile. Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Giovanni Buselli, Enzo ne L’amica geniale ha recitato anche in altre serie famosissime: ricordate quali?

Nato a Caserta nel 1993, Francesco Russo è cresciuto a Santa Maria Capua a Vetere, sempre in provincia di Caserta. Da sempre desideroso di diventare un attore, il giovane si laurea presso l’Accademia d’arte drammatica di Silvio D’Amico a Roma. Conseguito il titolo, la sua scalata al successo prende letteralmente il volo. Protagonista di tantissimi spettacoli teatrali, il giovane Russo è stato visto anche sul grande schermo. Impossibile, ad esempio, dimenticare il suo ruolo in ‘A classic horror Story’ e ‘Freaks out’. Ma non solo. Se non vedete l’ora di vederlo sul piccolo schermo, potete correre su Prime Video: Tuttapposto vi aspetta!

Come si evolverà il suo personaggio?