Sono passati più di vent’anni da quando le sue canzoni la resero una star internazionale: sorprendente rivederla adesso!

Le sue canzoni furono ascoltate e amate anche qui in Italia, ma com’è diventata oggi questa artista all’epoca così giovane?

La sua voce è ancora nei ricordi di molti noi nonostante siano trascorsi oltre due decenni dall’enorme successo che riuscì a trovare in varie parti del mondo. Era il 1998 e lei, appena diciottenne, divenne famosissima col suo primo singolo Unforgivable Sinner.

Siamo certi che leggendo questo titolo, avrete già capito che stiamo parlando della bravissima Lene Marlin, diventata in quegli anni a cavallo tra i Novanta e i Duemila, una vera e propria icona della musica.

Nata a Tromsø, in Norvegia, il 17 agosto 1980, Lene pubblicò il primo disco Playing My Game nel 1999. Brani come Where I’m Headed e Sitting Down Here ne decretarono il successo assoluto al quale, però, corrisposero anni di declino.

Ricordate le canzoni di Lene Marlin? Scopriamo com’è la cantante oggi

Dopo un’intensa popolarità, l’artista scandinava sparì per un po’ tornando poi nel 2003 con un altro album, Another Day, di cui ricorderete sicuramente il singolo You Weren’t There. Questo secondo lavoro ottenne un discreto riscontro, ma non raggiunse la fortuna del precedente.

Due anni dopo Lene ci riprovò con un terzo disco intitolato Lost in a Moment, ma neanche in patria riuscì a piazzarsi al primo posto delle classifiche tranne che in Asia. Non tutti sanno che nel 2008 Lene Marlin fu autrice di Good Girl Gone Bad, grande successo di Rihanna. Il 2009 è l’anno del suo ultimo lavoro discografico, Twist the Truth i cui risultati non furono purtroppo memorabili.

Per quanto riguarda la sua vita attuale, Lene Marlin è stata coach nelle ultime edizioni della versione norvegese del talent The Voice ed è in coppia con l’attore Kåre Conradi, padre della sua bambina, Elle.

Oggi, a più di 40 anni, Lene appare così: il viso è un po’ più pieno ma i lineamenti sono ancora deliziosi, non vi sembra?