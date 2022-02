Kabir Bedi ha già partecipato anni fa ad un reality: ricordate dove l’abbiamo visto?

Kabir Bedi ha già partecipato ad un reality: ricordate dove l’abbiamo visto? Sono passati tanti anni.

Kabir Bedi è un concorrente del GF Vip. E’ a rischio eliminazione e questa sera scopriremo chi tra lui, Antonio Medugno e Gianluca Costantino deve lasciare definitivamente la casa. Kabir è un attore famosissimo. Deve la sua fama in Italia soprattutto per aver interpretato il ruolo di Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima.

Nella sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti per film, pubblicità e popolarità sia in India sia in tutta Europa. Negli ultimi trent’anni ha partecipato a oltre sessanta film di Bollywood, con ruoli da protagonista. Anche in Italia ha lavorato in televisione. L’abbiamo visto in Beautiful, ha recitato in Vivere, in Un medico in famiglia e adesso è al Grande Fratello Vip. In qualità di concorrente però non è la sua prima volta, in passato ha partecipato ad un altro famosissimo reality italiano: ricordate dove l’abbiamo visto?

Kabir Bedi, concorrente di un famoso reality: ricordate dove l’abbiamo visto?

Tra i protagonisti più amati del Grande Fratello Vip non possiamo non citare Kabir Bedi. Attore indiano naturalizzato italiano deve il successo in Italia grazie al ruolo in Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima.

Vanta una carriera immensa, ha lavorato al cinema e in televisione. Tantissimi i film e le fiction in cui è stato presente, come in appunto Sadokan, Il Corsaro Nero, La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa, Octopussy-Operazione piovra, Belva di guerra, The Broken Kei e in tantissimi altri ancora. Bedi ha anche recitato in fiction italiane, come in Beautiful, in Un medico in famiglia, in Vivere, Non siamo angeli e ora è un concorrente del GF Vip italiano. Ma in passato l’attore aveva già partecipato ad un programma italiano: ricordate dove l’abbiamo visto?

Nel 2004 Kabir Bedi è stato concorrente de L’Isola dei famosi a Samanà, nella seconda edizione. E’ arrivato al secondo posto, ricordiamo che allora il vincitore è stato Sergio Muniz. Ricordate la partecipazione di Kabir nel reality?