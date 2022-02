Ricordate Davide Silvestri nella serie tv Che Dio ci aiuti? L’abbiamo visto nella terza stagione

Davide Silvestri ha recitato in numerosi film e fiction: lo ricordate nella serie tv Che Dio ci aiuti?

Davide Silvestri è entrato nella casa del GF Vip a settembre. Sta dimostrando di avere una personalità forte e molto allegra. All’inizio aveva stretto un legame con Alex Belli e Soleil Sorge. Quando l’attore e Soleil si sono avvicinati, lui si è un po’ allontanato.

Dopo l’uscita di Belli ha comunque continuato a sostenerlo. Davide ha ricevuto in questi mesi delle sorprese in diretta. La prima è stato l’arrivo della sua fidanzata Alessia. E’ stato un momento molto bello e in quell’occasione, come lui ha svelato, le ha detto per la prima volta di amarla. Nelle ultime settimane è arrivato suo padre a sostenerlo ed è stato altrettanto bello ed emozionante. L’uomo l’ha appoggiato e gli ha fatto sentire la sua vicinanza, nonostante i mesi di distanza. Il concorrente è un attore eccezionale, anche se negli ultimi anni, si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Ha recitato al cinema e in televisione: ricordate quando ha recitato nella serie tv Che Dio ci aiuti?

Davide Silvestri ha recitato in film e serie tv: lo ricordate in Che Dio ci aiuti?

Tutti i concorrenti della casa del GF Vip sono molto amati dal pubblico, ognuno in modo diverso. Sicuramente tra i protagonisti di questa edizione dobbiamo citare Davide Silvestri. Quando è stato aperto il televoto per decidere il primo finalista, in molti hanno pensato e sperato fosse proprio lui. Ma così non è stato, perchè come sappiamo il primo posto per la finale è stato assegnato dai telespettatori a Delia Duran.

Una scelta che non è stata accolta bene dai concorrenti. Davide non ha nascosto inizialmente la delusione, ma ha poi ribadito più volte di non interessarsene più di tanto. Sappiamo che il concorrente negli anni si è allontanato dal mondo dello spettacolo, ma la sua carriera è iniziata proprio nell’arte della recitazione. Ha recitato in film e fiction e a tal riguardo vi chiediamo, lo ricordate nella serie Che Dio ci aiuti?

Davide Silvestri ha recitato in questa famosa e amata serie tv nel 2014 e ovviamente era molto più giovane. Lo scatto in alto è ripreso da una scena di un episodio. Ha vestito i panni di Gregorio Taddeucci nella terza stagione, un collega di Nina con cui ha avuto una relazione. Ricordate la sua partecipazione in Che Dio ci aiuti?