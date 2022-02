GF Vip, com’è Jessica senza trucco: vederla vi lascerà senza parole

GF Vip, Jessica Hailé Selassié si mostra senza trucco: vedere la concorrente al naturale vi lascerà senza parole.

Jessica Hailé Selassié è entrata nel Grande Fratello Vip insieme alle sue sorelle, Clarissa e Lucrezia. Sono tre principesse etiopi e lei è la più grande. In questi mesi ha dimostrato di essere una ragazza gentile, buona, molto altruista e di grande intelligenza.

Nelle ultime settimane, ha avuto un momento di fragilità. La mamma di Sophie Codegoni è arrivata in casa per fare una sorpresa a sua figlia, ma si è anche scontrata con la principessa, dicendo che fuori non stava facendo bella figura. Queste parole sono legate al fatto che, secondo la mamma della concorrente, i comportamenti di Jessica con Alessandro e Sophie erano eccessivi. Ma in una precedente puntata, Adriana Volpe l’ha voluto sostenere, dicendo che mezza Italia non la pensa così. Jessica è giovane, ha circa 27 anni ed è molto bella. Durante la puntata, è sempre preparata, come tutti gli altri, ma durante le giornate, spesso si mostra senza trucco: l’avete mai vista?

GF Vip, Jessica si mostra in casa senza trucco: vederla vi lascerà senza parole

Nelle ultime settimane si è molto parlato di Jessica, prima in riferimento alla questione Alessandro Basciano, adesso, per la sua vicinanza a Barù. I fan sono impazziti per questa coppia, tanto che, su twitter, sono chiamati i Jeru e sono quasi sempre in tendenza.

In alcuni momenti, sembrava che l’uomo non avesse un particolare interesse, anche se, i telespettatori hanno pensato ad un modo per poter sviare e non far capire cosa realmente provi. Gli sguardi, i gesti, i sorrisi imbarazzati e le piccole attenzioni nei confronti di Jessica e viceversa ci sono e sono ben evidenti. Qualche settimana fa, Barù ha fatto una strana ‘conferenza’ e sembrerebbe che abbia rivelato di provare un reale interesse per la principessa. L’uomo sembrerebbe essere frenato dal contesto e non solo, o almeno è quello che lui ha fatto intendere. Jessica incanta tutti con la sua bellezza, bontà e intelligenza. In puntata è sempre molto preparata, ma in casa si mostra in tutta la sua semplicità. Voi l’avete mai visto senza trucco?

Questa è una foto della principessa etiope senza make up, ripresa da un momento in casa: cosa ne pensate? E’ bella e non si può dire il contrario, ha una bellezza molto particolare, caratteristica, ed è impossibile non restarne affascinati. Con trucco o senza, splende sempre.