Cosa ci dicono le anticipazioni della terza puntata di Martedì 22 Febbraio di Lea-un nuovo giorno? Clamorosa decisione in arrivo.

La seconda puntata di Lea-Un nuovo giorno è giunta al termine, ma il suo amatissimo pubblico non vede l’ora di sapere cosa accadrà nel corso dell’appuntamento di Martedì 22 Febbraio.

Tra esattamente sette giorni, Anna Valle ritornerà sul piccolo schermo nostrano con la terza puntata di Lea-un nuovo giorno, ma cosa accadrà? Nel corso dell’appuntamento andato in onda questa sera, abbiamo assistito ad un colpo di scena davvero clamoroso: Lea sarà la protagonista di un duro scontro con Anna, attuale compagna di Marco, suo ex marito. Il confronto, però, avrà mai appianato gli animi? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Da quanto si apprende dalle anticipazioni della prossima settimana, infatti, sembrerebbe che i due verranno messi dinanzi ad un’ardua decisione. Di che cosa parliamo? La risposta è davvero semplicissima: la loro casa in campagna! Ma non solo. In ospedale arriverà un bambino che riaprirà in Lea una ferita che non è si è ancora rinchiusa del tutto. E che, purtroppo, le farà nuovamente pensare al passato. Bando alle ciance, ecco tutti i dettagli.

Terza puntata di Lea-un nuovo giorno, le anticipazioni: impensabile!

La terza puntata di Lea-un nuovo giorno, in onda su Rai Uno Martedì 22 Febbraio, sarà davvero imperdibile. Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

Nel quinto episodio, intitolato ‘La casa dei ricordi’, Marco e Lea dovranno prendere un’importante decisione sulla casa in campagna che avevano comprato insieme quando erano ancora una coppia. A quanto pare, infatti, ci sono degli acquirenti disposti a tutto pur di comprarla, ma Marco non è affatto predisposto alla vendita. Cosa ci cela dietro questo suo rifiuto? Staremo a vedere.

Il seste episodio, intitolato ‘Come eravamo’, vedrà Lea alle prese con un caso piuttosto delicato e che la proietterà immediatamente nel passato. La dottoressa, infatti, soccorrerà una donna incinta all’interno di un negozio. E farà nascere prematuramente il suo bambino. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Il bambino, però, si chiamerà Gabriele, lo stesso nome che sia lei che Marco avevano deciso di dare al loro primo figlio, poi deceduto. Lea, quindi, sarà particolarmente dal caso. E non sarà affatto lucida nel prendere le decisioni.

Come pensate che andrà a finire? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Una cosa è certa: noi non ce la perderemo. Voi?