Uomini e Donne, chi è Giovanni: età, lavoro, Instagram del cavaliere del Trono Over; tutto quello che sappiamo sul protagonista della trasmissione.

È stato uno dei protagonisti assoluti delle ultime puntate di Uomini e Donne. Parliamo di Giovanni, una delle new entry del parterre maschile del trono Over. Il cavaliere ha fatto un bel po’ discutere dopo la fine della conoscenza con Daniela, che ha sofferto non poco per la rottura.

Al momento, Giovanni ha iniziato a conoscere Sara: nascerà qualcosa di importante tra di loro? In attesa di scoprire di più, conosciamo meglio il cavaliere.

Giovanni è uno dei cavalieri di Uomini e Donne Over: cosa sappiamo di lui

Tra le new entry di questa edizione di Uomini e Donne c’è anche lui, Giovanni. Originario della Sardegna, da anni vive a Roma. La sua età non è nota, ma sappiamo che si occupa di sicurezza informatica. Molto elegante ed acculturato, il cavaliere conosce diverse lingue ed è appassionato di tango. Della sua vita passata sappiamo che ha alle spalle un matrimonio, dal quale è nato un figlio, oggi 31 enne.

Come abbiamo anticipato, in trasmissione si è fatto notare soprattutto per la sua frequentazione con la dama Daniela, che però non ha avuto lieto fine: la brusca rottura ha spezzato il cuore alla dama campana, che non ha trattenuto le lacrime in studio. Ora Giovanni sta conoscendo Sara, ma c’è molto scetticismo nei suoi confronti: anche gli opinionisti, Tina e Gianni, non hanno gradito il comportamento del cavaliere nei confronti di Daniela e ritengono che non possa andare meglio con altre donne. Dal suo canto Sara vuole darsi una possibilità e conoscere meglio Giovanni, per il quale prova interesse.

In molti si chiederanno, come trovare il cavaliere sui social? Il suo cognome è Ledda ed è così che potrete trovarlo sia su Instagram che su Facebook:

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come proseguirà il percorso di Giovanni nella trasmissione di Maria De Filippi. Riuscirà a trovare il vero amore in tv?