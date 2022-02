Ha interpretato Aysun, la mamma di Muzzafer in Daydreamer: vedere l’attrice vi lascerà senza parole, è molto diversa dal suo personaggio.

Daydreamer è una soap opera turca andata in onda dal giugno 2018 al 6 agosto 2019. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020 al 28 maggio 2021. L’ultima puntata è stata una continua sorpresa, con il finale che tutti attendevamo.

La trama porta in scena l'amore tra Sanem, ragazza di un umile quartiere di Istanbul, che sogna di diventare una scrittrice e di vivere alle Galapagos, e Can Divit, un fotografo. Prima ancora dell'arrivo di Can, nella vita della giovane, c'è un ragazzo, Muzzafer, che cerca di conquistarla, anzi, le chiede addirittura la mano. Muzzafer ha una mamma, Aysun, che non lo lascia in pace e che non vede di buon occhio la giovane scrittrice e la sua famiglia. Questo personaggio è spesso stato al centro dell'attenzione e per i suoi modi di fare è difficile non esserlo. L'abbiamo vista così nella serie, ma com'è l'attrice fuori dal set?

Ha interpretato Aysun in Daydreamer: l’attrice lontano dal suo personaggio è completamente diversa

Abbiamo sognato con i protagonisti di Daydreamer, Can e Sanem. La loro storia d’amore ha emozionato i telespettatori. Dopo tante difficoltà, alla fine, l’amore ha trionfato. Il fotografo ha chiesto alla donna si sposarlo e ovviamente lei ha accettato.

Tra i tanti personaggi di questa soap opera, c’è uno in particolare che ha catturato l’attenzione, stiamo parlando della mamma di Muzzafer, Aysun. Una donna forte che spesso si scontra con Mevkibe, anche se, ad un certo punto, le due stringono un rapporto di collaborazione. La domanda che sorge spontanea adesso è: avete visto l’attrice fuori dal set?

Ecco una foto di Asuman Cakir, interprete di Aysun, la mamma di Muzzafer in Daydreamer. Cosa notate guardando questo scatto? Il dettaglio che non passa inosservato è il colore dei capelli, non rosso intenso come nella soap opera, ma più sul biondo-castano. Asuman porta gli occhiali, cosa che non abbiamo visto al suo personaggio. Dobbiamo dire che, facendo il confronto, l’attrice è molto più giovane nella realtà ed è ovviamente bellissima, non trovate?