Paolo Bonolis è un conduttore amatissimo, ma non tutti immaginano questo retroscena sulla sua carriera: l’avreste mai detto? È davvero incredibile!

Davvero incredibile la carriera di Paolo Bonolis, vero? Attualmente al timone di Avanti un altro ed avanti un altro pure di sera, il conduttore romano è tra i volti più amati della televisione italiana. E, senza alcun dubbio, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Sono trascorsi numerosissimi anni da quando Paolo Bonolis, davvero giovanissimo, compiva il suo esordio sul piccolo nostrano. Da quel momento, ne è trascorso di tempo, eppure il conduttore romano non soltanto ha continuato a dimostrare le sue potenzialità e a cavalcare l’onda del successo, ma ha dato vita ad una carriera davvero impressionante. Il suo curriculum, infatti, è ricco di esperienze televisive incredibili e, soprattutto, tutte diverse tra di loro. Ecco. Ma com’è iniziata esattamente la sua carriera in tv? Ad oggi è amatissimo e ciascun suo programma riscuote un successo strepitoso, ma in che modo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del piccolo schermo? Forse non tutti lo sanno, ma è iniziato un po’ tutto per ‘caso’. Avete letto proprio bene, si! Scopriamo tutti i dettagli di questo incredibile retroscena.

Non tutti immaginano questo ‘retroscena’ sulla carriera di Paolo Bonolis: incredibile

Ad oggi, quindi, Paolo Bonolis è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. Da una simpatia davvero spietata e una spontaneità più unica che rara, il conduttore romano sa sempre come catturare l’attenzione del suo pubblico. E come intrattenerli. Siamo certi, però, che nonostante l’incredibile successo riscontrato in tutti questi anni, non tutti sono a conoscenza di questo ‘retroscena’ sulla sua carriera.

Era esattamente il 1980 quando Paolo Bonolis compiva il suo esordio sui canali Rai. Se vi dicessimo, però, che la sua carriera è iniziata un po’ per caso, ci credereste? È proprio così. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato a Verissimo. A Silvia Toffanin, infatti, ha raccontato di aver accompagnato anni fa un suo amico ad un provino per un programma del pomeriggio di Rai Uno e di essere stato notato immediatamente dal regista del programma. “Mi hanno preso”, ha detto il buon Bonolis. Da quel momento, poi, tutto è storia!

L’avreste mai immaginato un retroscena del genere?