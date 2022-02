Adorabili questi pantaloni di Jennifer Aniston: quanto costano? Da non credere

A 53 anni Jennifer Aniston si conferma una star anche in fatto di look: i pantaloni che ha sfoggiato nell’ultimo post social sono iconici!

E’ una delle attrici più ammirate di Hollywood e la sua carriera non ha certo bisogno di presentazioni, ma Jennifer Aniston è questo e molto altro.

Il suo stile e i suoi look sono quasi sempre in grado di fare tendenza ispirando il pubblico femminile che la segue assiduamente tramite i social. I fan più attenti sapranno che qualche giorno fa, esattamente l’11 febbraio, la bellissima attrice ha compiuto ben 53 anni nonostante la sua splendida forma fisica non lo evidenzi affatto.

Ha preferito però celebrare questo compleanno con un po’ di privacy e solo qualche giorno dopo è tornata sui social per ringraziare i milioni di fan che le hanno fatto gli auguri. Non sono affatto passati inosservati i pantaloni gioiello con cui si è mostrata, scopriamo quanto costano!

Jennifer Aniston, i pantaloni gioiello sono iconici: il loro prezzo è da urlo

Sotto al breve video in cui la si vede ballare in giardino in pieno clima festaiolo, l’attrice ha scritto: “Grazie mille a tutti. Sono piena di gratitudine per tutto l’amore che mi è stato riservato nel giorno del mio compleanno. Vi amo”.

Impossibile non restare a bocca aperta nel vedere i fantastici pantaloni total gold a vita alta e a zampa d’elefante con paillettes dorate, borchie e una cascata di frange luccicanti sull’orlo. Si tratta di un modello appartenente alla collezione Primavera/Estate 2021-22 di Alberta Ferretti e sul sito ufficiale il prezzo risulta 3.375 euro.

Non si può certo dire che non siano adatti per il look della festeggiata! I più attenti si saranno accorti che lo stesso modello è stato indossato anche da un’altra star mondiale: parliamo della celebre cantante Beyoncé, ricordate?

Pazzesca, vero? Che dire, ancora una volta la Aniston ha saputo essere unica!